Vara 2025, 64 posti per il mercato spostato nella zona bassa del viale Giostra

Coglitore, della Fiva Confcommercio Catania, ringrazia sindaco e assessore Finocchiaro per aver accolto la proposta di un percorso alternativo

MESSINA – Per la Vara 2025 una piccola novità. Ci sarà infatti un percorso alternativo per il mercato di Giostra, sospeso a causa dei lavori per il parcheggio Giostra Sant’Orsola. I mercatali verranno spostati il 14 e il 15 agosto nella zona bassa del viale Giostra bassa, in un tratto che va da via Garibaldi al viale della Libertà, senza porre ostacoli alla processione. In tutto sono 64 posti.

Dopo un confronto finale con l’assessore Massimo Finocchiaro, a Palazzo Zanca, si è verificata la fattibilità della scelta, che è stata ufficializzata.

Da parte sua, Arturo Coglitore, presidente della Fiva Confcommercio di Catania, ringrazia “il sindaco Basile e l’amministrazione comunale per aver accolto le proposte della nostra organizzazione, in rappresentanza degli operatori del mercato. Grazie al dialogo con l’assessore Finocchiaro, in particolare, si è riusciti a superare le difficoltà logistiche”.

