Vara 2025, pronti 40 nuovi vestiti degli angeli

Sinergia tra Comune e Banca del tempo. Dieci signore hanno lavorato per vestire le Gerarchie angeliche, sotto la sorveglianza della Soprintendenza d

MESSINA – Dopo gli abiti di Gesù e Maria, realizzati 40 nuovi vestiti delle Gerarchie Angeliche. Alla presenza dell’architetta Ketty Tamà, sono stati consegnati oggi, presso l’Ufficio Pronto Intervento del Comune di Messina, dalle socie della Banca del Tempo, presiedute da Pina Di Leo, i nuovi vestiti degli Angeli della Vara.



Comunica il Comune di Messina: “Un lungo e faticoso lavoro, condotto durante le afose giornate di luglio da Pina Di Leo, Licia Anastasi, Sara Gentile, Tania Giardina, Laura Girasella, Maria Luisa Inferrera, Giusy Mandraffino, Francesca Salmeri e dalle amiche Giovanna Mangano e Lucia Marzullo, ha portato alla realizzazione dei nuovi 40 vestiti delle Gerarchie Angeliche, realizzati sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali, seguendo le indicazioni di Mons. Roberto Romeo, delegato arcivescovile per la Basilica Cattedrale, e del professore Giacomo Sorrenti docente di Religione. Il tutto d’intesa con l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, che ha avviato il processo di recupero della simbologia della Vara, e dell’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, che ha sovrinteso alle operazioni di restyling. Le Gerarchie Angeliche (chiamate nel Medio Evo “Cori Angelici”) consistono in entità intermedie tra Dio e gli uomini, in quanto collegano e descrivono il rapporto esistente fra la soprannaturalità divina e la sua attività nel mondo”.

In decrescente ordine di vicinanza a Dio, esse sono:

• Prima gerarchia: Serafini, Cherubini, Troni.

• Seconda gerarchia: Dominazioni, Virtù, Potestà.

• Terza gerarchia: Principati, Arcangeli, Angeli.

“Il positivo rapporto con la Banca del Tempo, avvenuto per il tramite dell’assessora Cannata, – dichiarano congiuntamente Caruso e Minutoli – unitamente all’entusiasmo con cui le socie hanno accolto la proposta, ha fatto sì che, in meno di un mese si potesse raggiungere l’obiettivo del completo rifacimento degli abiti degli angeli mediante un fine lavoro di sartoria, messo a disposizione da mano esperte, come anche quelle delle signore che hanno realizzato i vestiti di Gesù e dell’Alma Maria, ridando decoro e stile al Carro votivo dell’Assunta. A nome anche del Sindaco Federico Basile, esprimiamo il nostro grazie per quanto fatto per la città e per la più bella e antica delle nostre tradizioni”.

Articoli correlati