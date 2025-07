Vara e Giganti 2025, c’è il patrocinio del Ministero della Cultura

Il ministro Alessandro Giuli lo ha concesso su richiesta del sindaco di Messina, Federico Basile

Su richiesta del sindaco Federico Basile, inviata lo scorso mese di marzo, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha concesso il patrocinio morale per la storica Processione della Vara e la Passeggiata dei Giganti, che si svolgeranno a Messina dal 10 al 15 agosto prossimi.

Il sindaco Basile ha espresso il proprio compiacimento per il patrocinio ricevuto dal Mic, evidenziando, insieme all’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso, che “Simili attestati accreditano ancora di più questo evento, che risulta essere tra i più antichi della nostra terra siciliana e tra le macchine festive europee più celebri ancora esistenti. La Vara, storia di fede lunga 500 anni, riprodotta dal carro devozionale della Vergine assunta in cielo, e i Giganti Mata e Grifone, mitici fondatori di Messina, rivestono un alto valore antropologico e rappresentano l’appuntamento annuale più atteso in città dalla nostra comunità e dalle migliaia di turisti, che partecipano ai nostri eventi ferragostani”, concludono Basile e Caruso.