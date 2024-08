Vara, “quel rito del 16 agosto concepito nel Cinquecento” VIDEO

L'assessore alla Cultura Enzo Caruso spiega cosa avviene stamattina con l'aiuto di gru a piazza Duomo

MESSINA – Il giorno dopo la Vara. L’assessore alla Cultura Enzo Caruso ha voluto ripristinare un antico rito. Un rito che si rinnnova stamattina e lo spiega così: “Nel 1500 la Vara venne progettata in funzione dell’altezza del quattrocentesco portale del Duomo. In particolare, il teatro mobile si completava nel momento in cui la Vara, proveniente dall’attuale via Cavour, girava e scendeva direttamente di fronte al portale. In quel momento, Gesù porge Maria a Dio che sta nella sommità del portale”.

Contiinua Caruso: “Dopo il terremoto, il percorso cambia e, dopo la girata in via I Settembre, la Vara arriva in piazza Duomo ed è rivolta verso Montalto. E si era perso questo significato. Da un paio d’anni, ogni 16 agosto, con opportune gru, la Vara si ruota di 90 gradi per riportarla nella posizione per cui era stata progettata”.

Articoli correlati