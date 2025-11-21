 Variante al raddoppio Me - Ct, il Comune di Fiumefreddo esprime "forte opposizione"

Variante al raddoppio Me – Ct, il Comune di Fiumefreddo esprime “forte opposizione”

venerdì 21 Novembre 2025 - 06:30

L'assessore Malaponti lamenta mancato coinvolgimento nelle decisioni

“Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia esprime forte opposizione alla proposta di modifica riguardante la progettazione del raddoppio ferroviario della linea Messina-Catania, in quanto tali modifiche rischiano di alterare profondamente e danneggiare il territorio interessato dal progetto “Lotto Sud (Fiumefreddo-Taormina-Letojanni)” nel nostro Comune”.

Lo scrive l’assessore alla Mobilità di Fiumefreddo, Giosuè Malaponti, che è anche presidente del Comitato Pendolari.

Riguardo alle dichiarazioni dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, secondo cui “abbiamo ascoltato le richieste del territorio confrontandoci con tutti i soggetti interessati in modo da trovare una soluzione”, Malaponti precisa che, “ad oggi, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia non è mai stato coinvolto nelle riunioni del Tavolo di confronto, nonostante la nostra nota del 27 giugno 2025 (prot.n. 16426), con cui abbiamo formalmente richiesto di essere convocati per poter presentare le nostre proposte e partecipare al confronto. Resta pertanto evidente la mancanza di una reale interlocuzione, che riteniamo fondamentale per tutelare gli interessi della nostra comunità e preservare il territorio coinvolto”.

