L'intervento da parte dei vigili del fuoco

Dalle ore 21 di ieri sera i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati impegnati per un vasto incendio nel Comune di Naso (Me), precisamente in contrada Malò. La squadra proveniente dal distaccamento VVF di Sant’Agata Militello, ha operato prontamente con autopompaserbatoio e modulo boschivo.