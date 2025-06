Vela d’altura, il campionato italiano a Capo d’Orlando ha i suoi vincitori

Dopo tre giornate assegnati i titoli nazionali del 31° campionato italiano assoluto di vela d'altura. Federico: "Grazie a chi con passione ha contribuito alla riuscita della manifestazione"

CAPO D’ORLANDO – Si è concluso nello splendido scenario del Marina di Capo d’Orlando il 31° Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next. Quattro giorni intensi di sport, passione e spettacolo che hanno acceso i riflettori su un territorio che si conferma cornice ideale per grandi eventi velici di rilievo nazionale, accogliendo oltre 400 partecipanti provenienti da tutta Italia per più di 30 equipaggi iscritti.

Dopo la prima giornata di regata e la seconda che per assenza di vento non aveva visto le imbarcazioni confrontarsi la terza e ultima giornata ha visto tre regate conclusive che hanno incoronato campioni d’Italia nelle rispettive categorie le seguenti imbarcazioni. Di seguito i podi:

Group 1 – Racing Division

Morgan V (Swan 42 – Nicola De Gemmis), nell’immagine in evidenza

Sugar 3 (Italia Yachts 11.98 – Ott Kikkas, EST)

Guardamago (Italia Yachts 11.98 – Massimo Piparo)

Group 1 – Cruiser/Racer Class A

Reve de Vie (GS 43R – Ermanno & Angelo Galeati)

Raffica (DK 46 – Pasquale Orofino)

Tetta (IMX 45 – Giacomo Dell’Aria)

Group 1 – Cruiser/Racer Class B

We Try (Italia Yachts 11.98 – Gerardo Nolè)

Extra 1 (X41 – Massimo Barranco)

Varenne (Italia Yachts 11.98 – Giovanni Toscano)

Group 2 – Racing Class C

Trottolina BellikosaRace (X35 – Saverio Trotta)

Squalo Bianco (First 35 – Concetto Costa)

Lauria x Cento (X35 – Alessandro Costa)

Group 2 – Cruiser/Racer Class C

Wanax (X37 – Giovanni Jonata Di Cosimo)

South Kensington (First 35 – Massimo Licata D’Andrea)

Unpopergioco (Italia Yachts 9.98 – Nicola Vescia)

Federico: “Ringrazio tutti per il sostegno, fiducia e visione”

A chiusura della manifestazione, il Presidente dello Yacht Club Capo d’Orlando, Francesco Federico, ha voluto esprimere la propria soddisfazione e rivolgere un sentito ringraziamento: «Organizzare una manifestazione di questa portata è una sfida importante: per questo desidero ringraziare di cuore tutti coloro che, con il loro sostegno concreto, la loro fiducia e visione, hanno reso possibile questo successo».

Un ringraziamento speciale dagli organizzatori è rivolto alla Federazione Italiana Vela, all’UVAI e alle Istituzioni che ci hanno affiancato: la Regione Siciliana, con l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, la Città Metropolitana di Messina, con il Sindaco Federico Basile, e il Comune di Capo d’Orlando, con il Sindaco Franco Ingrillì. Grazie anche a tutti gli altri Enti patrocinanti.

Infine il presidente ringrazia i protagonisti: «Grazie infine a tutti gli armatori, agli equipaggi, ai tantissimi volontari e ai soci del nostro Circolo, che con passione e dedizione hanno contribuito in modo determinante alla riuscita di questa manifestazione. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la Sicilia sa accogliere grandi eventi con professionalità e calore, e questa prima volta per la provincia di Messina nel campo della vela d’altura sarà il punto di partenza per nuove e più ambiziose sfide. Questa è la vela che ci piace, quella che continueremo a far crescere, insieme».