 Venerdì 15 maggio sciopero ai Cantieri navali dello Stretto contro i licenziamenti

Venerdì 15 maggio sciopero ai Cantieri navali dello Stretto contro i licenziamenti

Redazione

Venerdì 15 maggio sciopero ai Cantieri navali dello Stretto contro i licenziamenti

martedì 12 Maggio 2026 - 09:00

Per la Fiom Cgil, si tratta di "una scelta aziendale inaccettabile"

MESSINA – Venerdì 15 maggio giornata di protesta ai Cantieri navali dello Stretto con lo sciopero contro i licenziamenti annunciati dalla società del gruppo Caronte&Tourist.

“I 13 licenziamenti sono ingiustificati – dichiara il segretario generale della Fiom-Cgil di Messina, Daniele David -, da un’azienda che dalla città continua ad avere tanto ci si aspetta responsabilità sociale, investimenti sul territorio e non all’estero, sui lavoratori e sui salari non certo un provvedimento
che va contro il lavoro”.

Per la Fiom “una scelta aziendale inaccettabile che merita una forte risposta da parte dei lavoratori ma anche della città”.

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