Venerdì 15 maggio sciopero ai Cantieri navali dello Stretto contro i licenziamenti

Per la Fiom Cgil, si tratta di "una scelta aziendale inaccettabile"

MESSINA – Venerdì 15 maggio giornata di protesta ai Cantieri navali dello Stretto con lo sciopero contro i licenziamenti annunciati dalla società del gruppo Caronte&Tourist.

“I 13 licenziamenti sono ingiustificati – dichiara il segretario generale della Fiom-Cgil di Messina, Daniele David -, da un’azienda che dalla città continua ad avere tanto ci si aspetta responsabilità sociale, investimenti sul territorio e non all’estero, sui lavoratori e sui salari non certo un provvedimento

che va contro il lavoro”.

Per la Fiom “una scelta aziendale inaccettabile che merita una forte risposta da parte dei lavoratori ma anche della città”.