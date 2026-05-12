Investire sugli Under 40: il progetto di Basile per far tornare i giovani a Messina

Dalla Fiera ai villaggi: le "Officine della creatività" nel piano dell'ex sindaco attuale candidato

Messina “Giovani e città: il piano per la città del futuro”. Federico Basile, ricandidato per Sud chiama Nord, ha esposto il programma per “far restare i giovani, farli tornare e attrarre chi vuole trasferirsi a Messina”.

Al suo fianco uno degli esperti del programma, l’economista Michele Limosani, e l’ex assessora alle Politiche giovanili, Liana Cannata. Nella galleria Vittorio Emanuele presenti anche i candidati delle due liste dedicate ai giovani.

Tra i progetti, il Fondo Futuro under 40 per attrarre investimenti nei villaggi di Messina. E ancora: Messina Startup City Competition, il bando per il lavoro condiviso, Young Me per favorire aziende emergenti in città, Officine della creatività nell’ex Fiera e progetti per gli spazi verdi e la forestazione urbana. “Ci siamo occupati di raggiungere la normalità e ora possiamo programmare”, ha sottolineato Basile.