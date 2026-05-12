TEDxMessina, chi sono i 9 speaker che racconteranno le loro storie

L'edizione 2026 si svolgerà sabato 16 maggio nell'Aula Magna del Polo Universitario Papardo

MESSINA – L’edizione 2026 del TEDxMessina si svolgerà sabato 16 maggio, alle ore 14:30, nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Universitario Papardo.

Il tema è “Confini”, la linea sottile tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare. È l’ultimo passo prima del salto: il punto in cui qualcosa finisce e qualcos’altro, ancora senza nome, inizia. Dal palco del TEDxMessina 2026 si ascolteranno le storie di chi ha trovato proprio in un confine il punto da cui ripartire, attraverso le parole e le esperienze di 9 speaker nazionali di alto livello.

Tra le novità di quest’anno la possibilità di seguire gli interventi del TEDxMessina anche in lingua inglese, grazie ad un servizio di traduzione simultanea curato da un interprete.

Gli speaker del TEDxMessina 2026

Anna Beccaria Balduzzi

Giurista in diritto ambientale e diritti umani. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Bologna, con una tesi in diritto penale internazionale sul crimine di ecocidio, e ha conseguito un Master in Tutela Internazionale dei Diritti Umani all’Università La Sapienza di Roma. I suoi interessi di ricerca si collocano all’intersezione tra diritto ambientale, diritti umani e giustizia climatica.

Autrice di articoli sulla giustizia ambientale e sul riconoscimento dei diritti della natura in Europa, tra cui il caso della laguna spagnola del Mar Menor, primo ecosistema europeo a ottenere diritti propri.

Chiara Borgia

Pedagogista, educatrice e formatrice. Si occupa di sostegno alla genitorialità, accompagnando genitori, bambine e bambini nei passaggi delicati della crescita.

È specializzata in Neuropedagogia e Death Education ed è operatrice Touchpoints Brazelton. Direttrice responsabile di “Uppa” e autrice di testi divulgativi dedicati all’infanzia e all’educazione. Svolge attività di formazione con professionisti di ambiti diversi, promuovendo uno sguardo integrato e transdisciplinare nel lavoro educativo e di cura.

Ella Bottom Rouge

Artista, producer, insegnante, speaker. Ha viaggiato e si è esibita in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Nel 2025 è stata nominata come sesta performer più influente in Europa. Nota anche per il suo attivismo, che l’ha fatta diventare uno dei volti più importanti del burlesque made in LGBTQIA+. Ha fondato The Rouge Academy, prima Accademia di burlesque gender-free in Italia.

Ha creato e prodotto spettacoli che fondono improvvisazione, circo, danza, comedy e burlesque. Ha collaborato con realtà come Calvin Klein e Paramount; icona di stile High Femme, tanto da guadagnarsi nel 2021 la cover story di Frisson, magazine di sessualità, femminismo e libertà.

Mauro Cavarra

Psicoterapeuta e ricercatore presso l’Università di Maastricht.

I suoi interessi di ricerca riguardano l’integrazione in psicoterapia degli stati alterati di coscienza indotti da psichedelici e tecniche di respirazione per il miglioramento della salute fisica e mentale.

Mauro si muove tra scienza, esperienza e cultura, per aprire nuove domande su come costruiamo, e trasformiamo, il nostro modo di stare al mondo.

Lorenzo D’Agostino

Giornalista investigativo freelance specializzato in migrazioni e politiche di frontiera nel Mediterraneo. Le sue inchieste sono state pubblicate da numerose testate internazionali, tra cui The Intercept, Libération, El País, Internazionale, CNN e Der Spiegel.

Negli ultimi anni si è concentrato sulle questioni giudiziarie legate all’immigrazione, in particolare sull’abuso della legislazione antimafia in Italia per la criminalizzazione di migranti e operatori umanitari. A settembre 2025 ha partecipato alla Global Sumud Flottiglia a bordo della barca Hio.

Farida Farsian

Ricercatrice in astrofisica e cosmologia presso l’INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, dove si occupa di applicazioni dell’intelligenza artificiale e del quantum machine learning allo studio dell’universo. Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Fisica con specializzazione in cosmologia a Teheran, in Iran, si è trasferita in Italia per il dottorato in Astrofisica e Cosmologia presso la SISSA di Trieste. Ha successivamente svolto attività di ricerca post dottorato all’Università di Bologna, lavorando su machine learning e big data in cosmologia. Accanto alla ricerca, è attivamente impegnata nella divulgazione scientifica ed è attualmente presidente e co-fondatrice del “GAM – Gruppo Astrofili Messinesi”, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico alla bellezza e alla comprensione del cielo.

Filippo Miracula

Imprenditore siciliano nato a Frazzanò. Dopo un’esperienza formativa e professionale in Svizzera nel settore tessile sceglie di tornare in Sicilia e investire nella propria terra. Fonda la San Lorenzo, oggi San Lorenzo Group, azienda manifatturiera specializzata nella confezione di capi di alta qualità, nel segmento lusso, per importanti brand nazionali e internazionali.

Amplia la propria visione imprenditoriale ai settori sociosanitario, culturale e turistico, contribuendo alla nascita del Gruppo Villa Pacis e promuovendo iniziative orientate all’integrazione, al lavoro e alla valorizzazione del territorio. Al centro del suo percorso vi è una forte attenzione all’impatto sociale dell’impresa, intesa non solo come motore economico, ma come leva di inclusione, dignità e coesione per la comunità.

Dal 2021 ricopre anche la carica di Sindaco del Comune di San Marco d’Alunzio.

Jacopo Romei

Co-founder di Scaling Tales. Ha scritto il primo codice nel 1984 su un Commodore 64 e ha iniziato a programmare per lavoro nel 1996. Entro il 2011, aveva già fondato tre aziende e ne aveva chiuso due. Ha introdotto la metodologia agile in eBay, Siemens, FAO e molte altre corporation. Ha sempre creduto che parlare in pubblico fosse un’attività cruciale per diffondere il suo messaggio, validarlo e promuoverlo.

Oggi Jacopo aiuta aziende, startup e professionisti a costruire nuove imprese, minimizzando il loro rischio e massimizzando il loro ritorno sull’investimento, l’efficacia e il divertimento.

Antonello Sidoti

Assistente sociale, da 41 anni si occupa di dipendenze e disagio giovanile. Musicista e referente provinciale del programma “Nati per la Musica”.

Nel 2013 fonda l’associazione “Wind of Change”, la cui sede operativa è una biblioteca di quartiere, dentro la quale opera la scuola di italiano per stranieri “Penny Wirton”.

Collabora con i dipartimenti Scipog e Cospecs dell’Università di Messina in qualità di Tutor per i tirocini formativi del CdS in Scienze del Servizio Sociale e co-ricercatore nel Tavolo dei Saperi Professionali.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxMessina.