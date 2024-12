Ventuno nuotatori messinesi convocati per il collegiale di fondo di fine anno

Doppio appuntamento nel catanese per porre le basi di una rinnovata squadra che possa difendere nel 2025 il Trofeo delle Regioni conquistato quest'anno

Sabato e domenica il nuoto di fondo siciliano si è dato appuntamento in terra etnea. Dopo la conclusione del campionato regionale assoluto in vasca corta la piscina di Nesima ospiterà ancora i nuotatori siciliani, questa volta un’élitè selezionata dal ct Tony Trippodo, specializzati nel nuoto di fondo in acque libere. Un collegiale che raduna una novantina di atleti e che si svolgerà nella giornata di sabato 28 dicembre, tra i convocati anche 21 messinesi rappresentati dalle società Ulysse, Unime e Swimblu.

Nella giornata di domenica 29 dicembre invece nel mare di Acicastello si nuoterà “Un tuffo tra i Ciclopi”, una gara di 1500 metri organizzata dalla Trirock che si occupa anche del circuito open water di fondo nei mari siciliani. Nonostante il freddo invernale attesi oltre 70 partecipanti tra agonisti e master che sfrutteranno questo momento, più che per testare la propria condizione, per salutare l’anno che si conclude.

I nuotatori messinesi convocati

Nella categoria Ragazzi troviamo Sofia Barbaro (Unime), Anita Delia (Unime), Brenda Usbergo (Unime), Angelo Cucè (Ulysse), Mattia Cucè (Ulysse), Ivan Molonia (Unime), Marco Ceci (Unime), Davide De Gaetano (Swimblu), Alessandro Mazzocca (Unime), Alessandro Galletta (Unime), Cristian Molonia (Unime). Tra i Juniores: Angelica Irrera (Unime), Alessandro Barbaro (Unime), Salvatore Calderone (Swimblu), Alesandro Irrera (Unime), Giacomo Giaconia (Unime), Aurelio Pandolfo (Swimblu). Tra i Cadetti Antonio Bavastrelli (Unime) e Gabriele Molonia (Unime), mentre tra i Seniores Giorgia Di Mario (Swimblu) e Sofia Perdichizzi (Swimblu).