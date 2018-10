Rimodulazione del Masterplan. I fondi per le scuole passano da 3 a 6 milioni

Da 3 a 6 milioni. Nella rimodulazione dei fondi del Masterplan, l'amministrazione comunale ha deciso di toglierli da una parte e di raddoppiare i fondi per la verifica sismica delle scuole. "Così sono sufficienti per completare le verifiche di tutti gli edifici e per la predisposizione di tutta la documentazione propedeutica al rilascio della certificazione di prevenzione incendi - ha detto il vicesindaco Salvatore Mondello, al termine di un incontro con lo staff dei tecnici comunali del dipartimento -. Sarà redatto un quadro sinottico contenente le priorità che definiscono i vari livelli di urgenza e la conseguente programmazione".

La giunta De Luca sta pensando a trasferire al Dipartimento qualche dipendente per completare le attività nell'arco di un anno.