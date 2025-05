Versace a Bagnara sul cantiere del nuovo Liceo Scientifico e Iti di Bagnara Calabra

Il vicesindaco ha eseguito un sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori di costruzione del nuovo Liceo Scientifico ed I.T.I.

BAGNARA CALABRA – Il progetto che prevedeva la demolizione del precedente edificio, ex Istituto Scolastico “Scuola Media Ugo Foscolo”, divenuto inagibile nel corso degli anni, insiste su un’area di circa 3200 metri quadri ed ha in itinere la realizzazione di un moderno istituto scolastico per un totale di 26 classi più una serie di spazi comuni. L’edificio ospiterà due diversi istituti scolastici, il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico Industriale. Nel progetto proposto, l’articolazione funzionale dei due istituti prevede la localizzazione delle funzioni didattiche distribuite al primo e secondo piano.Le due diverse discipline di studio (Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Industriale) saranno pertanto strutturate per livello, ciò eviterà convivenze poco gestibili sotto il profilo didattico organizzativo.

Il nuovo edificio avrà una forma suddivisa in settori funzionali, che ospiteranno rispettivamente l’area didattica (aule, laboratori, servizi igienici e tecnici) e quella amministrativo – dirigenziale (segreterie, presidenza, sale docenti, servizi igienici e tecnici). Tutte le aule sono state progettate in modo da contenere tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per il lavoro individuale, sia in riferimento alle attuali esigenze della scuola sia per quelle future, le partizioni interne, convenientemente insonorizzate e di robustezza adeguata.

I lavori, eseguiti per un importo complessivo di 3,3 milioni di euro prevedono una consegna “chiavi in mano”: sono pertanto compresi tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per consegnare il lavoro completo e l’immobile pronto all’uso, dotato inoltre delle caratteristiche prestazionali di efficienza energetica ed eco sostenibilità.



“Siamo orgogliosi di questo importante progetto che stiamo seguendo in tutte le sue fasi di realizzazione – ha affermato il Vicesindaco metropolitano Versace – un progetto moderno ed innovativo che metterà al primo posto le esigenze didattiche degli studenti, creando ambienti ampi e spaziosi, con un occhio di specifico riguardo per gli aspetti legati alla sicurezza dell’edificio. Un ringraziamento doveroso allo staff del settore Edilizia scolastica di Palazzo Alvaro, in primis al dirigente Giuseppe Mezzatesta ed al RUP Arch Francesco Rigoli, che si stanno prodigando al massimo per conseguire obiettivi sempre più ambiziosi e concreti per le nostre comunità, in primo luogo dei nostri giovani nel nostro territorio metropolitano”.

“Una scuola nuova – afferma il Vicesindaco metropolitano – è sempre un segno di speranza per la comunità, denota l’attenzione che la nostra amministrazione, con a capo il Sindaco Falcomatà, ha sempre garantito con un lavoro di programmazione avviato sin dall’inizio della consiliatura e che oggi produce i suoi effetti. La scuola e l’istruzione in generale, costituiscono un settore fondamentale per l’affrancamento dei nostri giovani, oltre che uno straordinario veicolo di socialità in grado di garantire una crescita del territorio, ben oltre gli obiettivi specificamente curriculari”.