 Versato oggi il "Fondo poetico" di Maria Costa all'Archivio Storico comunale

venerdì 23 Gennaio 2026 - 14:00

Garantita la completa fruizione pubblica alla straordinaria produzione poetica e letteraria

Si è proceduto stamani alla consegna e al trasferimento da parte del dottor Maurizio Costa, nipote della poetessa, del materiale cartaceo riferito alla produzione letteraria e poetica di Maria Costa. A riceverlo è stato il personale della Biblioteca comunale-Archivio Storico e del Dipartimento Cultura.

“Un atto d’amore nei confronti della città – spiega l’assessore Enzo Caruso – che certamente avrebbe fatto piacere a Maria. Grazie alla sensibilità del nipote Maurizio, la conservazione presso l’Archivio Storico comunale garantirà a questa straordinaria produzione poetica e letteraria la completa fruizione pubblica, e si potrà avvalere del contributo del Centro Studi e di coloro che l’hanno conosciuta”.

La poetessa Maria Costa è stata inserita in vita nel Registro dell’Eredità Immateriali della Regione Siciliana (Reis).

