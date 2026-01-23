Ciclone Harry. “Il sindaco chiarisca perché era a Roma mentre Messina era in ginocchio”

Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina

“Nel pieno dell’emergenza causata dal ciclone Harry, mentre Messina e la Città Metropolitana affrontano una situazione di estrema criticità, il sindaco Federico Basile ha ritenuto di doversi recare a Roma, lasciando il territorio nel momento in cui era invece indispensabile stare accanto alle comunità colpite, come hanno fatto tutti gli altri sindaci siciliani”.

Lo si legge in una nota della Lega per Salvini premier di Messina.

“Una scelta che appare ancora più incomprensibile se si considera che, sul fronte istituzionale, sono già state attivate interlocuzioni autorevoli con il Presidente della Regione e con il Governo nazionale. Con l’aggravante di non aver reso note le motivazioni della missione romana”.

Le dimissioni

“Alla luce di ciò, è legittimo chiedersi quale fosse l’urgenza della presenza del sindaco a Roma e quale valore aggiunto abbia prodotto in una fase in cui il coordinamento dell’emergenza sul territorio deve essere la priorità assoluta e se non ritiene urgente smentite le voci delle dimissioni da sindaco, in un momento così drammatico, riportate ripetutamente dagli organi di informazione. Per queste ragioni riteniamo opportuno che il sindaco riferisca in consiglio comunale e in consiglio metropolitano spiegando le motivazioni della sua assenza, gli esiti della trasferta romana e assumendosi la responsabilità politica di una scelta discutibile come quella delle dimissioni da sindaco di Messina”.