Gran Camposanto, al via le convocazioni per l’assegnazione dei posti disponibili

Dal 26 gennaio 2026 l’avvio delle convocazioni secondo l’ordine di priorità e il cronoprogramma approvato. Priorità alle istanze di ricongiungimento tra coniugi

A partire da lunedì 26 gennaio saranno convocati i parenti dei defunti attualmente posti al deposito del Gran Camposanto, insieme alle ditte di Onoranze Funebri delegate, per la scelta dei posti disponibili, secondo l’ordine di priorità individuato dalle determinazioni dirigenziali n. 8623 del 13 ottobre 2020 e n. 9569 del 6 novembre 2020, nonché in ordine cronologico per data di morte, dal 1° maggio 2025 al 13 dicembre 2025. In via prioritaria, in osservanza alla determinazione dirigenziale n. 8623/2020, saranno convocati i richiedenti che hanno presentato istanza tramite sportello telematico per il “ricongiungimento con la salma del secondo coniuge deceduto giacente in deposito”.

Per tali istanze saranno assegnate celle doppie o, in mancanza di disponibilità, due celle attigue. Successivamente si procederà alla convocazione dei parenti degli altri defunti attualmente posti in deposito.



In caso di mancata presentazione alla convocazione, ovvero qualora i familiari non provvedano alla scelta della destinazione di sepoltura con la conseguente concessione, o non abbiano stipulato contratto, compromesso o promessa di vendita con il Governatore della Confraternita, o ancora non abbiano completato i lavori di trasformazione del tumulo di famiglia entro il termine di tre mesi, si procederà all’inumazione d’ufficio. Gli interessati e le ditte di Onoranze Funebri sono invitati a segnalare eventuali anomalie o incongruenze riscontrate negli allegati pubblicati, consultabili all’albo pretorio online.

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli – l’Amministrazione comunale prosegue nel percorso di razionalizzazione e trasparenza delle procedure cimiteriali, nel rispetto delle priorità già definite e con particolare attenzione alle istanze di ricongiungimento familiare. Si tratta di un’azione necessaria per garantire ordine, dignità e certezza dei tempi, assicurando ai cittadini informazioni chiare e un percorso amministrativo definito”.