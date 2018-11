Isola pedonale natalizia, il Comune risponderà domani. Millevetrine fiduciosa

MESSINA - Giovedì scorso prima il diniego poi l'apertura, sabato l'invio del progetto, oggi la riunione, domani la risposta. In cinque giorni è tornato in auge il dibattito sull'isola pedonale di via dei Mille, almeno quella natalizia, che sembra gradita alla maggior parte dei messinesi.

Stamani l'associazione Millevetrine si è confrontata con gli assessori Scattareggia e Minutoli. "Si sono esaminate le problematiche tecniche in ordine alle nuove norme di sicurezza che prevedono la chiusura delle strade con elementi removibili - racconta il presidente dell'associazione, Sandro Penna -, è stato esaminato il programma presentato dall’associazione, fatte le valutazioni sui tempi tecnici di realizzazione di allestimento e di conclusione dell’isola pedonale. La prospettiva sembra volgere verso una positiva conclusione della nostra istanza, restiamo in fiduciosa attesa".

Gli assessori si sono riservati 24 ore di tempo per poter affrontare in giunta una decisione globale che coinvolge quindi tutte le altre attività previste per il Natale 2018 nella città di Messina, anche alla luce del forfait da parte dell'associazione Piazza Cairoli (VEDI QUI). Ci sono alcuni commercianti che puntano ancora sul villaggio natalizio e sulla riproposizione della ruota panoramica, che lo scorso anno ha riscosso grande successo.

