Verso i 50 anni dalla fondazione dell'Mcl, l'appuntamento a Messina - Tempostretto

Appuntamento l’8 luglio alle 16,30 dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli studi di Messina

A 50anni dalla sua Fondazione il Movimento Cristiano Lavoratori ha scelto Messina per una delle tappe di avvicinamento al Giubileo che si celebrerà il prossimo 8 dicembre. L’8 luglio alle 16,30 dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli studi di Messina si riuniranno 100 dirigenti del Mcl, insieme ai vertici regionali e nazionali. Si parlerà del contributo apportato in mezzo secolo di storia dai vari circoli e di quelli che sono gli obiettivi futuri. Un impegno storico e consolidato sul territorio per essere testimonianza dei principi della Dottrina Sociale Cristiana ai quali l’organizzazione non ha mai abdicato e che, alle soglie delle 50 candeline, rilancia.



Accolti dal direttore del dipartimento Prof. Mario Calogero porteranno il loro contributo Tonino Di Matteo Presidente Nazionale MCL, Fortunato Romano, vicepresidente nazionale Mcl, Salvatore Nolasco, assistente ecclesiastico Mcl Giovanni Pecchioli, responsabile Nazionale MCL Terzo Settore e Stefano Ceci, amministratore nazionale MCL, don Sergio Siracusano Direttore Regionale dell’Ufficio per i Problemi Sociali, e il Lavoro e Giorgio D’Antoni Presidente Regionale MCL. Testimonieranno la loro esperienza Nino Romano e Nicola Papa, dirigenti fondatori del Mcl.