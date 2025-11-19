Verso il 21 novembre, Fiori recisi a Villafranca

Dieci fiori per 10 siciliane vittime di femminicidio, iniziativa del centro antiviolenza davanti al Comune
In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Centro Antiviolenza Una di Noi, in collaborazione con il Comune di Villafranca Tirrena ed altre associazioni del territorio, organizza un evento di sensibilizzazione sul tema aperto alla cittadinanza intitolato “Fiori Recisi”.
10 fiori per 10 vittime siciliane
Nella giornata del 21 novembre, nella piazzuola antistante il Municipio, verranno piantati 10 fiori simbolo di dieci donne siciliane vittime di femminicidio.Su ogni fiore sarà riportata la storia di una donna siciliana uccisa per mano dell’uomo che diceva di amarla e una breve riflessione frutto del confronto delle associazioni aderenti.
Iniziativa del centro anti violenza
Fiori Recisi, simbolo di ciò che non deve più accadere. Un modo metaforico per ricordare tutte le vittime di violenza di genere uccise negli anni, nonostante le denunce e a volte nonostante la tempestività della giustizia. L’evento, aperto alla cittadinanza, si svolgerà dalle ore 15.30 alle 17.