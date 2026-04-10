“Verso il nuovo programma per Messina”, Basile incontra le parti sociali

Primo incontro stamattina a Santa Maria Alemanna. Al fianco dell'ex sindaco i sei esperti del comitato tecnico scientifico

MESSINA – “Cominciano gli appuntamenti finalizzati alla definizione della redazione del programma amministrativo per il quinquennio 2026-2031”. Venerdì 10 aprile, alle ore 10, presso l’ex chiesa di Santa Maria Alemanna, il candidato sindaco di Sud chiama Nord Federico Basile terrà il primo incontro pubblico insieme al comitato tecnico scientifico. “Sono state chiamate a intervenire le parti sociali: associazioni di volontariato e del terzo settore, organizzazioni sindacali, associazioni di imprenditori e lavoratori autonomi, ordini professionali e portatori di interessi diffusi”, viene annunciato.

I sei esperti per Basile candidato sindaco di Messina

“Il comitato, formato da sei esperti del mondo accademico, culturale ed economico – Michele Limosani, Maurizio Ballistreri, Maurizio Bernava, Stello Vadalà, Mirella Vinci e Alessandro Tinaglia – garantirà un approccio multidisciplinare e partecipativo, fondamentale per costruire un programma condiviso”, si legge nella nota.

“Abbiamo voluto mettere insieme esperienze diverse – dichiara Basile – perché le scelte migliori nascono dal dialogo e dalla partecipazione. Questo comitato unisce competenze tecniche e conoscenza delle dinamiche sociali ed economiche della città”.

I prossimi confronti con il territorio sono previsti per venerdì 17 aprile sull’Area dello Stretto e venerdì 24 aprile sulla Città Metropolitana, mentre gli incontri con la stampa si terranno martedì 14, 21 e 28 aprile.

Il programma “Messina strategica, solidale e protagonista” vuole consolidare la cosiddetta “terza fase strategica” della città, “costruendo un progetto partecipato, ascoltando cittadini e parti sociali, e definendo le priorità per lo sviluppo della città nei prossimi cinque anni”, annuncia Sud chiama Nord.

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