Top Spin Messina a Sassari, antipasto dei playoff in Serie A1

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà impegnata nella palestra di Corso Cossiga nella gara valida per la 7ª ed ultima giornata di ritorno di Serie A1

MESSINA – Si chiude a Sassari la regular season della Top Spin Messina WatchesTogether. Sabato 11 aprile, alle ore 16, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà di scena in Sardegna nel match valido per la 7^ ed ultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1. Appuntamento nella palestra di Corso Cossiga, sotto la direzione arbitrale di Emilia Pulina.

Il momento della Top Spin Messina

Vladislav Ursu, Frane Tomislav Kojić, Niagol Stoyanov, Danilo Faso, Antonino Amato e Humberto Manhani Jr., guidati in panchina da coach Marco Faso, sono già certi del terzo posto in classifica, a quota 25, bottino frutto di nove successi e quattro sconfitte. Alla luce di questo piazzamento sarà proprio il Tennistavolo Sassari la rivale della Top Spin Messina WatchesTogether in semifinale playoff scudetto. Con l’Alfa Food Bagnolese che si è assicurata il primato battendo il Muravera nell’anticipo, infatti, i sardi (29 punti) sono ufficialmente secondi per lo svantaggio negli scontri diretti. Le semifinali (1a/4a – 2a/3a) si svolgeranno nel mese di maggio sulla base del seguente regolamento: gara d’andata in casa della peggiore classificata della fase a girone; ritorno ed eventuale spareggio (da disputarsi nel caso che i precedenti incontri si siano conclusi con una vittoria per parte, con qualsiasi punteggio) sempre sul campo della compagine con miglior classifica.

L’avversario Sassari e i precedenti

Dieci vittorie e tre ko nel ruolino di marcia dei campioni d’Italia in carica. Nel roster, a disposizione del tecnico Mario Santona, spiccano i numeri 2 e 3 del ranking italiano, rispettivamente Andrea Puppo e John Michael Oyebode (medaglia d’argento ai recenti Campionati Italiani Assoluti nel singolo), alle spalle di Niagol Stoyanov nella speciale classifica. Marco Antonio Cappuccio (n. 8), il russo Nikita Artemenko, l’ungherese Tamas Gyula Lakatos e l’italo-argentino Javier Lorenzo Santiago completano l’organico.

Negli ultimi precedenti tra le due squadre, dopo l’affermazione dei sassaresi nella palpitante serie della finale scudetto edizione 2024/25 che si è risolta in gara3, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ceduto nel match d’andata di campionato a Villa Dante per 1-3, prendendosi però una clamorosa rivincita nello scorso gennaio in finale di Coppa Italia, vinta per 3-2 da Ursu e compagni che hanno sollevato il trofeo al cielo di Ancona.

Programma e classifica Serie A1

Il programma della 7^ giornata di ritorno di Serie A1:

Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici-Alfa Food Bagnolese 0-3

Virtus Servigliano-Santa Tecla Nulvi venerdì 10 aprile ore 21

Tennistavolo Sassari-Top Spin Messina WatchesTogether sabato 11 aprile ore 16

Apuania Carrara-Marcozzi sabato 11 aprile ore 18.30

Classifica: Alfa Food Bagnolese 32 punti; Tennistavolo Sassari 29 punti; Top Spin Messina WatchesTogether 25; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 21; Marcozzi 18; Apuania Carrara 14; Virtus Servigliano 13; Santa Tecla Nulvi 7.