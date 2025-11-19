Verso la bocciatura del mega palazzo Archimede ma è polemica per le assenze dei consiglieri

Dopo il no allo studentato al Centro e sì al progetto “Policlinico” a Messina, ma in numero risicato a Palazzo Zanca, sono diversi gli appelli alla partecipazione. Il Consiglio è giovedì

MESSINA – “Ecco perché abbiamo votato no ai primi due progetti di realizzazione degli studentati proposti da privati a Messina. L’interesse pubblico prevalente della città è la sua tutela urbanistica, la sua tutela ambientale e la sua vivibilità complessiva. È quello di avere sì, studentati. Ma per tanti, tantissimi anni. E non per soli 12 anni. E con prezzi accessibili, in modalità che possono essere convenienti sia per l’università che per gli studenti. C’è tutto questo nelle proposte votate? No, noi del Partito democratico crediamo di no”. Così ieri in aula il consigliere comunale Alessandro Russo sui tre progetti per gli studentati universitari, con i fondi del Pnrr (più di 36 milioni di euro), presentati dalla Zanklon Capital srl. Società londinese con manager l’imprenditore messinese Natale Giostra.

Minissale fine via Bartolomeo Colleoni alta – area studentato da realizzare Rendering dello studentato che dovrebbe sorgere dietro l’Archimede Via Catania area studentato

In particolare, il Consiglio ha votato contro il progetto di studentato universitario “Centro”: maggioranza e opposizione hanno detto “no” in modo compatto. Ma è passato, invece, per volere dei tre gruppi di Basile sindaco, quello definito “Policlinico”. Tuttavia, il progetto più discusso, il mega palazzo “Archimede”, sarà votato giovedì prossimo dalle 19.30, dopo le richieste dei consiglieri Giandomenico La Fauci (Ora Sicilia), Giovanni Caruso (Dc) e Antonella Russo (Pd). I tre hanno criticato le “assenze importanti di più gruppi politici. Ognuno si deve prendere le responsabilità”. Da qui la decisione del presidente Nello Pergolizzi di rinviare l’ultimo voto sulla terza delibera (“Mi ha convinto, collega Russo”).

Perché queste assenze sia lunedì, con caduta del numero legale, sia martedì? In un Consiglio di 32 componenti hanno votato ieri in diciotto. C’è chi pensa che a dominare sia il timore di contenziosi. “Bisogna assumersi le proprie responsabilità”, hanno evidenziato il presidente Pergolizzi e i consiglieri. Vedremo se giovedì la presenza sarà maggiore.

I tre palazzi

Si tratta di una proposta di delibera per la realizzazione di un fabbricato di 504 posti letto, “Policlinico”, da adibire a studentato a Minissale. E questo è stato approvato grazie alla maggioranza. Per i tre gruppi a sostegno del sindaco Basile, con interventi del capogruppo Cipolla e del consigliere Rinaldo, “la volumetria aggiuntiva è più contenuta, l’incremento in altezza si limita a un solo piano, la vicinanza al polo universitario è un dato oggettivo. E l’integrazione con il contesto urbanistico e con i servizi è più lineare e sostenibile”.

Va però rilevato che esistevano le condizioni, a partire dalla cifra esosa e dalla spada di Damocle del termine temporale dei dodici anni, per bocciare eventualmente pure questo progetto.

Un’altra delibera (bocciata) faceva riferimento alla costruzione dello stabile “Centro”, in zona via Catania e da 255 posti. La terza riguarda quello denominato “Archimede”, il più grande con i suoi 1.080 posti, da far sorgere nella stessa zona dell’omonimo liceo scientifico, sul viale Boccetta. Un palazzone che dovrebbe svilupparsi in altezza per dodici piani, di cui due interrati. E si prevede giovedì una bocciatura unanime di questo mega palazzo. Ma si vedrà se stavolta ci sarà uno scatto maggiore d’orgoglio da parte dei consiglieri, in termini di assunzione di responsabilità, con una presenza maggiore.

Nella foto Minissale fine via Bartolomeo Colleoni alta – area studentato da realizzare.

