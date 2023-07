Verso la notte dei Tao Awards: ecco chi sarà premiato - Tempostretto

Al via la Taomoda Week. Sabato il grande evento al Teatro Antico

TAORMINA – Alla maison Anteprima con la fondatrice Izumi Ogino, allo stilista Daniele Calcaterra, ad Antonio De Matteis A.D. di Kiton e St. Nian Paris con la fashion designer Nihan Baruk i Tao Awards per la Moda dell’edizione 2023 di Taomoda. Ad annunciarli in conferenza stampa, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, è stata Agata Patrizia Saccone, presidente di Taomoda. Nella notte dei Tao Awards, sabato 15 luglio al Teatro Antico di Taormina, a essere insigniti degli altri ambiti Tao Awards saranno inoltre Alessandra Moschillo, direttore creativo di Husky, per l’imprenditoria, le giornaliste Michela Proietti, firma del Corriere della Sera, e Manuela Ravasio, direttore di Marie Claire, Filippo Solinas Head of Influencers Platform del gruppo Hearst, l’influencer Elisa Maino, l’imprenditrice digitale Cristina Fogazzi, l’attore Alessio Vassallo, il medico Prof. Francesco Bellia.

Ieri l’opening della Taomoda Week. Un calendario fitto di appuntamenti che culminerà con il Gala dei Tao Awards sabato 15 luglio nella incomparabile cornice del Teatro Antico, la cui overture sarà affidata al soprano americano Adelaide Muir Trombetta.

L’empowerment femminile quest’anno sarà focus dell’intera rassegna che coniuga moda, design, sostenibilità, turismo e cultura. Quasi tutte donne al tavolo relatori nella conferenza d’apertura e nel talk sul turismo e sulla Sicilia.

“La figura della donna sarà al centro dell’intera manifestazione” – sottolinea Agata Patrizia Saccone, presidente di Taomoda- “Nell’era delle influencer che catalizzano l’attenzione, sono attese anche tre seguitissime celebrities dell’universo social, una di queste è un’imprenditrice digitale. E a proposito di digitale, durante Taomoda sarà presentato un innovativo progetto dell’importante gruppo editoriale Hearst”.

Il calendario

Oggi mercoledì 12 luglio, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, un ampio spazio sarà riservato all’enologia e alle produzioni di vino siciliane, altro tema imprescindibilmente legato al turismo e al territorio.

Giovedì 13 luglio, sarà la volta del “Sustainability Day”, la giornata interamente dedicata alla sostenibilità, patrocinata tra gli altri dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Confindustria Cisambiente, realizzata in partnership con l’Università degli Studi di Catania. Nell’ambito dell’appuntamento il talk “Riserve naturali in Sicilia, nuova attrattiva turistica del territorio”. Scenario sarà il golfo che si affaccia sulla riserva naturale di Isola Bella visto dall’UNA Hotels CapoTaormina, location appositamente scelta: tra mattina e pomeriggio previsti interventi, dibattiti, masterclass che coinvolgeranno esperti del settore, figure istituzionali e centinaia di giovani studenti.

Venerdì 14 luglio, toccherà a “Fotografia, libri, innovazione e comunicazione digitale”, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, sede, per tutta la Taomoda Week, di due esposizioni: in una sala si potranno ammirare due delle opere del fotografo Max Vadukul, capsule esclusiva della mostra “Throug her eyes. Timeless strenght” contro la violenza di genere che sarà inaugurata a settembre in apertura di Milano Fashion Week. Presenzieranno l’artista e la top model Ludmilla Voronkina, protagonista degli scatti. Per il Caffè Letterario presenteranno i loro libri la giornalista Michela Proietti, firma del Corriere della Sera e autrice dei due bestsellers “La Milanese” e “La Milanese, il viaggio continua”, e Monica Re, con la sua scrittura creativa, autrice del volume “Una Venere isolata”.

Nello stesso medievale edificio, in altra sala, uno spazio riservato all’arte concettuale dal titolo “In an expression of the inexpressible. Preview for Taomoda Week” con le opere dell’artista Antonino Siragusa, pittore nel catalogo della galleria americana ‘Saatchi Art’ e presente a New York alla “Lux Contemporary” di Manhattan.

La charity partnership

Anche per l’edizione 2023 si rinnova la charity partnership con la Fondazione Smile House. “Un ringraziamento ad Agata Patrizia Saccone Presidente e ideatrice di Tao Moda per aver scelto ancora una volta Smile House Fondazione ETS quale charity partner della prestigiosa iniziativa” – dichiara Cristina Delicato, Direttore Comunicazione Marketing e Raccolta Fondi della Smile House Fondazione ETS – Smile House Fondazione ETS da oltre venti anni opera bambini e giovani adulti nati con malformazioni del volto garantendo interventi chirurgici e cure mediche specialistiche e assicurando al paziente un percorso di assistenza individuale che gli permetta una vita normale e una completa integrazione sociale. Per questo motivo, ogni volta che ci viene data l’opportunità di raccontare il nostro impegno nell’assistenza sanitaria, ma anche nella ricerca e nella formazione, siamo grati di poter parlare in pubblico per farci conoscere e per trasferire un messaggio positivo alle famiglie dei pazienti che intraprendono il percorso di cura, a volte molto lungo e faticoso”.

