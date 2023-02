Verso le amministrative. Da consigliere di minoranza ad assessore in meno di 48 ore - Tempostretto

E' accaduto a Furci, dove Agatino Pistone (Sicilia Vera) è stato nominato in Giunta a posto di Moschella, che si è dimesso rimanendo fedele al sindaco Francilia

FURCI SICULO – Si muovono i primi passi concreti in vista delle elezioni amministrative del prossimo 28 e 29 maggio. Il consigliere di minoranza Agatino Pistone ha sposato ufficialmente ieri il progetto “Per Furci” dell’uscente (e ricandidato) primo cittadino, Matteo Francilia, lasciando il gruppo con il quale si è presentato alle elezioni di cinque anni addietro. In meno di 48 ore è passato dagli scranni riservati all’opposizione alla stanza dei bottoni. Questa mattina, infatti, è stato nominato assessore dal primo cittadino, in seguito alle dimissioni dall’esecutivo di Francesco Moschella. Se ne va “rimanendo a disposizione del fraterno amico Francilia e della squadra ‘Per Furci’ in vista delle elezioni”. Lascia le deleghe a Polizia municipale, Innovazione e sistemi informatici, Ddecoro urbano e verde pubblico, Mobilità, Viabilità, Trasporto, Igiene e Sanità, Manutenzione, Cimitero, Acquedotto e Protezione civile. Deleghe delicate che passano in blocco a Pistone.

L’ANNUNCIO

L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in municipio. “Farò l’assessore per quattro mesi – ha detto il neo assessore – ma darò il massimo per la comunità, avviando questo percorso con grande entusiasmo”. Pistone è tesserato Sicilia Vera, il movimento che fa capo al deputato regionale Cateno De Luca. “Quella di entrare in Giunta – taglia corto l’assessore – è una decisione personale, non ne ho parlato con i responsabili del movimento. Resto in Sicilia Vera”. Francilia ha ribadito “massima apertura politica nella squadra che parteciperà alle amministrative, che sarà senza colori politici, civica”. Nel corso della conferenza stampa il primo cittadino ha annunciato la “ricandidatura a sindaco. Intendiamo portare a termine il percorso avviato e sarà possivile farlo nell’arco di 10 anni. Dopodiché non mi ricandiderò più, nonostante la legge mi consenta un terzo mandato”. Tornando al neo assessore, ha aggiunto che “Pistone è sempre stato costruttivo, responsabile e politicamente ha operato per il bene della comunità. Questo è l’unico mio obiettivo, chi la pensa diversamente si autoesclude dal nostro progetto”.

SI RIPROPORRA’ LA SFIDA FRANCILIA-RIGANO?

In minoranza rimangono i consiglieri Paolo Mascena, Rosaria Ucchino e Sandro Triolo. Con molta probabilità, per quanto riguarda la candidatura a sindaco si riproporrà la sfida tra Francilia (Lega) e Francesco Rigano, tesserato con Sicilia Vera, il Movimento che fa capo al deputato regionale Cateno De Luca. “Lui è il mio interlocutore ed il mio principale sostenitore”, spiega Rigano. Che aggiunge: “Ho entusiasmo e sono molto motivato, ma ancora non ho deciso se accettare o meno la proposta che mi ha fatto lo stesso De Luca, con il quale ci siamo incontrati di recente. Voglio avere le idee chiare. E solo dopo darò la risposta definitiva”. L’avvocato Rigano cercherebbe convergenze più ampie. Tra Francilia e De Luca nella campagna elettorale per le regionali e le Politiche di settembre ci sono state scintille. I due se le sono… dette di santa ragione in piazza a Furci, nel corso di un comizio di De Luca. Chiamato in causa, Francilia è salito sul palco per contestare quanto veniva detto nei suoi confronti. L’inusuale battibecco divenne virale sui social. “La sfida con De Luca e i deluchiani? Nel mio gruppo – chiosa Francilia – ci sono persone che per le regionali hanno votato Cateno. Ma i partiti politici nel contesto delle elezioni amministrative non c’entrano. Le comunali sono un’altra cosa”. (Nella foto, da sinistra: Moschella, Francilia e Pistone)