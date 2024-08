Verso lo stop idrico del 3 settembre, ecco le postazioni di rifornimento

Amministrazione e Amam comunicano le musure prese in occasione del blocco programmato in tutta Messina

MESSINA . Stop idrico programmato in tutta la città martedì 3 settembre. Occorre intervenire per riparare la condotta a Santa Margherita, danneggiata da una perdita individuata nei mesi scorsi. Ora non è più possibile rinviare i lavori. L’intervento, previsto per il 3 settembre prossimo, richiederà il distacco dell’erogazione idrica in tutta la città. Amam e amministrazione annunciano “un piano di supporto per i cittadini, con postazioni fisse di rifornimento idrico, analoghe a quelle utilizzate durante i precedenti lavori di mitigazione di vulnerabilità sulla condotta Fiumefreddo”.

Le postazioni fisse di rifornimento idrico il 3 settembre

Postazioni di rifornimento idrico

PUNTO 1

Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele pressi Piazza Castronovo;

PUNTO 2

Sede Amam spa Viale Giostra-Ritiro;

PUNTO 3

Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

PUNTO 4

Via Principe Umberto pressi Serbatoio – Torre Vittoria.

Il ritorno alla normalità è previsto entro 48 ore dal completamento dei lavori.

Erogazione garantita nelle zone critiche:

Lunedi 2 settembre l’erogazione idrica sarà garantita in entrambe le zone A e B del piano di distribuzione controllata dell’acqua.

Mercoledì 4 settembre il servizio riprenderà gradualmente e servirà entrambe le zone A e B, con supporto ove necessario del Coc.

Sostituiti 700 metri di condotta

“L’intervento sulla condotta Fiumefreddo – ha spiegato la presidente di Amam Loredana Bonasera – non poteva essere ulteriormente rinviato. La perdita individuata già a luglio è stata mitigata per evitare ulteriori disagi alla città, ma ora dobbiamo intervenire per evitare che peggiori. Ottimizzeremo il distacco eseguendo interventi anche su altre criticità individuate a Calatabiano e Mazzeo”. Amam ha messo in campo risorse aggiuntive e ha anticipato alcuni lavori che rientrano nel programma di interventi Pnrr.

Tra gli interventi principali: la sostituzione di 700 metri di condotta in aree critiche individuate; l’installazione di 25 bocchettoni per agevolare l’approvvigionamento idrico nei condomini; manutenzioni ordinarie e straordinarie per garantire l’efficienza della rete.

In totale, su circa 150 chilometri di rete idrica, sono stati sostituiti 7 km di condotta e i lavori di distrettualizzazione delle reti e del cosiddetto “smart metering” (sistemi che consentono la telelettura e telegestione dei contatori) hanno raggiunto il sessanta per cento.

Ridotte le segnalazioni al Coc

Fanno sapere amministrazione comunale e Amam: “Durante la settimana di Ferragosto, la capacità di risposta da parte del Centro operativo comunale ha raggiunto il 48%, attestandosi oggi all’86%. Le segnalazioni dei cittadini sono significativamente diminuite: da una media giornaliera di 259 richieste il 29 luglio (pari all’1,60% della popolazione), si è passati a 69 richieste giornaliere il 27 agosto (0,26% della popolazione). I numeri quindi dimostrano che le azioni attuate sono riuscite a dare risposte alla città e la diminuzione delle richieste è strettamente correlata agli interventi realizzati. Per garantire un servizio efficace, sono stati impiegati: 14 mezzi operativi e autobotti distribuite su tre turni; 10 operatori in servizio su due turni, con attivazione continua dell’Amam per situazioni urgenti.

Articoli correlati