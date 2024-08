Nuovo distacco idrico per Messina: stop il 3 settembre, intervento a Santa Margherita

Programmate le riparazioni alla condotta. Erogazione verso la normalità entro il fine settimana

Un nuovo distacco idrico a Messina programmato per il 3 settembre. Lo annuncia il sindaco Federico Basile insieme agli assessori Minutoli e Caminiti, al direttore generale Puccio e ai vertici di Amam, con in testa la presidente Loredana Bonasera. Il distacco sarà necessario per riparare la perdita di Santa Margherita trovata a luglio. Dopo il distacco sarà verificata la quantità di acqua per “capire come agire sull’erogazione e sulle zone”.

Gli interventi a Santa Margherita

Lo ha spiegato Basile: “Riprendiamo dal punto della perdita di Santa Margherita, trovata a luglio. Prima siamo riusciti a tamponare, ma ora dobbiamo operare e abbiamo programmato un distacco idrico che ci permetterà di farlo, lavorando lì, ma anche a Calatabiano e Mazzeo. Ne approfitteremo per fare anche interventi di efficientamento a Torrerossa. Riprenderemo il modello dei distacchi precedenti, che ricordiamo sono serviti per ridurre la vulnerabilità della condotta. Il distacco sarà il 3 settembre. Abbiamo preferito anticipare rispetto al weekend visto che sarà un fine settimana di rientro, vogliamo consentire a tutti di rientrare con l’acqua”. Il sindaco ha proseguito: “Ci saranno i punti fissi come prima e ci saranno i 20 mezzi in più per supporto. Sapevamo che dovevamo farlo, abbiamo aspettato di superare agosto e ora lo faremo per ripristinare la normalità”.

Verifiche sugli altri punti dell’acquedotto

Bonasera: “L’intervento principale sarà su Santa Margherita, lo abbiamo rinviato e ora è programmato così da non arrivare a ridosso dell’apertura delle scuole. Prevediamo che l’intervento sia fatto nelle 12 ore. Staccheremo l’acqua al mattino e riprenderemo con l’erogazione dopo l’intervento. Puntiamo a riassestarci dopo due o tre giorni. Intanto faremo anche altre verifiche e piccoli interventi. I punti fissi restano quelli di Amam, di Viale Europa, di viale Principe Umberto e di via Savanarola”. E ancora: “Abbiamo lavorato molto sulle zone A e B e sulle altre zone. Le chiamate sono diminuite. Santa Margherita è una perdita che va riparata, perché ci possono essere altri problemi se non si fa”.

Stessa organizzazione in campo

Per il Coc ha parlato l’assessore Minutoli: “Abbiamo gli strumenti per aiutare la cittadinanza, l’organizzazione sarà la stessa. Sul meteo ci siamo interfacciati con il dottor Daniele Ingemi che ci ha confermato che la situazione è serena. I cambiamenti, lo sapete, possono essere repentini e in caso ve la comunicheremo”.

Basile rivendica la strategia a zone

Basile poi ha ripreso: “La riparazione non è direttamente collegata alla situazione attuale. Abbiamo comunque deciso di programmare l’intervento perché è ovvio che si debba fare. Le zone A e B sono state istituite per evitare i problemi legati alla poca pressione. Volevamo diminuire il disagio, è chiaro, ma l’emergenza regionale non è ancora finita. Noi abbiamo cercato di mitigare il disagio con sforzi importanti per diminuire non il numero delle chiamate ma i problemi. La strategia della divisione delle zone ha pagato. Siamo riusciti a diminuire l’esigenza del soccorso idrico. Abbiamo messo in campo più mezzi. Le chiamate non evase da alcune persone sono state richiamate. Percentuali alla mano abbiamo avuto un tasso di evasione di richieste passato dal 43 all’86 per cento. C’è stato un picco di richieste a Ferragosto, ma ciò nonostante siamo arrivati al 48 per cento. Sono stati individuati i punti di criticità, sono stati inseriti punti più o meno fissi operando in maniera specifica e spostando l’attenzione su quei problemi specifici. Tutto ciò che è stato fatto è stato fatto per migliorare la situazione. Non si può pensare che un solo intervento sia risolutivo. Quello di un anno fa è stato un intervento di tanti: ma ci sono ancora Pnrr, Montesanto 1, quelli sulla vulnerabilità. E concludo: molto spesso ho sentito dire che la città è a secco, ma la percentuale di soggetti che hanno telefonato varia dall’1 al 2 per cento, parliamo di un migliaio di persone a settimana. Messina non è stata tutta senza acqua”.

Incognita scuole, Caminiti: “Tutto sotto controllo”

Si è parlato anche delle scuole. L’apertura è a rischio? Caminiti ha spiegato che “abbiamo iniziato il censimento già a inizio anno, stiamo monitorando il funzionamento dei serbatoi delle zone A e B e attenzioneremo quelle in cui i serbatoi non si riempiranno da soli, dove arriveranno le autobotti. La situazione è sotto controllo”.