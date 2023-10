Verso il Natale, via alla solidarietà: raccolta vestiti, giocattoli e cibo a Camaro San Paolo - Tempostretto

La terza municipalità organizza nella propria sede un punto in cui portare i doni, che saranno dati alla Croce Rossa. Cacciotto: "Vogliamo aiutare"

MESSINA – Nonostante le temperature suggeriscano altro, il Natale è ormai praticamente alle porte. E come sempre, tanti messinesi, associazioni e istituzioni ma anche (e soprattutto) semplici cittadini, si prodigano per aiutare il prossimo, per regalare un sorriso e un momento felice a chi ne ha bisogno, specie durante le festività.

Già dal primo novembre e fino al 7 dicembre, nella sede della terza municipalità presieduta da Alessandro Cacciotto, a Camaro San Paolo, si potrà partecipare al progetto solidaristico “Dono di Natale 2023”. Si tratta di un’iniziativa spontanea rivolta ai cittadini, chiamati a donare, qualora lo volessero, indumenti e giocattoli nuovi per i più piccoli, ma anche alimenti a lunga conservazione, come pasta, tonno o latte in polvere, oppure un semplice biglietto di auguri.

Cacciotto: “Vogliamo aiutare chi ha bisogno”

“L’iniziativa è giunta al secondo anno – spiega Cacciotto -. Quest’anno abbiamo cambiato il format prevedendo una donazione, ovviamente aperta a tutta la cittadinanza, di vestiti e giocattoli nuovi, oltre ad alimenti a lunga conservazione o semplici biglietti. Verranno raccolti e poi saranno distribuiti dalla Croce Rossa italiana in prossimità del Natale. Quest’iniziativa rientra nel programma delle politiche sociali da parte della terza municipalità ed è un’iniziativa molto sentita da parte nostra. Il format lo scorso anno era differente perché si prevedeva di consegnare anche indumenti o giocattoli usati. Da quest’anno abbiamo deciso diversamente e vogliamo aiutare tutte quelle famiglie e quelle persone, giovani e meno giovani, che hanno bisogno di aiuto per superare difficoltà e criticità. Vogliamo regalare loro un sorriso e qualcosa che possa sostenerli”.

Date e orari

La raccolta verrà avviata da mercoledì 1 novembre sino al 7 dicembre 2023, presso la sede istituzionale della III Municipalità, ubicata in via S. Maria Francesca Giannetto n. 29 a Camaro San Paolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (tel. 0907725401 – 7725403 – 7725404 – 7725405). L’intera raccolta sarà devoluta alla Croce Rossa Italiana di Messina.