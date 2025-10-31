 Vertenza Cargill, "ci sono acquirenti interessati a trattare l’acquisto dello stabilimento"

Vertenza Cargill, “ci sono acquirenti interessati a trattare l’acquisto dello stabilimento”

Redazione

Vertenza Cargill, “ci sono acquirenti interessati a trattare l’acquisto dello stabilimento”

venerdì 31 Ottobre 2025 - 08:30

Lo dice il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa

“L’azienda si è presentata con rappresentanti privi di potere decisionale, un comportamento che considero un grave sgarbo istituzionale, soprattutto dopo che la precedente convocazione era già stata rinviata. In un momento così delicato per il futuro produttivo e occupazionale del nostro territorio, non è accettabile che l’azienda continui a sottrarsi a un confronto vero e costruttivo”.

Così il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, dopo l’ultimo incontro sulla vertenza Cargill di Giammoro.

“Durante la riunione, abbiamo concordato la necessità di istituire un tavolo regionale permanente e di richiedere formalmente l’apertura di un tavolo di crisi al Ministero delle Imprese, richiesta che ho avanzato insieme ai deputati presenti, contando anche sul possibile intervento del presidente Schifani” – prosegue, sottolineando che “esistono acquirenti interessati a trattare l’acquisto dello stabilimento, come strumento di completamento della filiera, segno concreto dell’importanza e del potenziale del sito di Giammoro. Non permetterò che venga disperso un patrimonio di professionalità, lavoro e dignità costruito in anni di sacrifici”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte sullo Stretto, i proclami e il bagno di realtà grazie alla Corte dei conti
Canile lager scoperto a Taormina. Animali tra escrementi e carcasse FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED