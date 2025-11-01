 Vertenza Cargill, tavolo tecnico alla Regione il 5 novembre

sabato 01 Novembre 2025

Lo ha convocato l'assessore Tamajo. Il deputato regionale De Leo: "Un'occasione per avviare un confronto concreto tra azienda, lavoratori e parti sociali"

“La vertenza Cargill è complessa e delicata, ma le istituzioni non si fermano. L’assessore regionale alle Attività produttive, Edmondo Tamajo, ha convocato per il 5 novembre un tavolo tecnico presso l’assessorato per avviare un confronto concreto tra azienda, lavoratori e parti sociali”. A dichiararlo il deputato regionale di Forza Italia Alessandro De Leo (nella foto in basso).

Nei giorni scorsi, il sindaco di Pace del Mela, Nino La Malfa, ha annunciato: “Ci sono acquirenti interessati a trattare l’acquisto dello stabilimento di Giammoro”. Il prossimo passo è a Palermo. “Questo tavolo – aggiunge De Leo – rappresenta la prosecuzione di un percorso istituzionale portato avanti con determinazione nelle ultime settimane, a partire dalle audizioni che ho richiesto in commissione Attività produttive. La Cargill, invece, prosegue nel mantenere un atteggiamento chiuso e irrispettoso nei confronti delle istituzioni e dei lavoratori, senza offrire risposte concrete”.

“Le istituzioni regionali continueranno a impegnarsi con serietà per individuare soluzioni che possano evitare i licenziamenti, favorire il dialogo e valutare ogni possibile strada: dagli ammortizzatori sociali a nuovi investimenti o processi di riconversione. Il tavolo del 5 novembre dovrà essere l’occasione per discutere con responsabilità le opzioni realmente praticabili, nell’interesse del lavoro e del futuro produttivo del territorio”, conclude De Leo.

