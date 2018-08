Giardini. Rifiuti, affidamento temporaneo del servizio: "occupata" l'Aula

GIARDINI NAXOS. Sempre caldo il fronte rifiuti, anche in provincia, dove oggi in pieno agosto numerosi lavoratori accompagnati dai segretari della Uiltrasporti Messina, Michele Barresi e Giacomo Marzullo, hanno di fatto in mattinata occupato in assemblea il comune di Giardini. Obiettivo, accendere i riflettori anche del Consiglio comunale sulla vertenza apertasi per il transito di 29 unità AtoMe4 alla nuova ditta Progitec che alla luce dell'ordinanza del comune di Giardini Naxos, svolgerà il servizio dal 2 agosto fino al 2 febbraio 2019.

Già lo scorso 24 luglio presso la sede dell'Ato Me 4, in presenza del Commissario straordinario Francesco Mannone dei commissari liquidatori, dei dirigenti e delle organizzazioni sindacali si era tenuto l'incontro per affrontare la problematica relativa alla gestione del servizio di raccolta Rsu nel comune di Giardini.

"In quell'occasione il commissario straordinario ci aveva comunicanto che a quella data non si aveva ancora nessuna notizia in merito al bando di gara per il servizio del comune di Giardini - dichiarano Barresi e Marzullo - rinviando di fatto la concertazione prevista per legge tra le parti in merito al transito dei lavoratori".

"Il giorno successivo invece ci viene inviato da parte dell'Ato Me4, un elenco di 29 persone indicate quali interessate al transito e giunge comunicazione dell'ordinanza del Comune di Giardini che a far data 2 agosto affida per sei mesi il servizio raccolta alla ditta Progitec che impiega però anche propria manodopera.

Abbiamo riscontrato gravi atti unilaterali e anomalie dovute al mancato rispetto della normativa prevista in materia di transito dei lavoratori - denunciano Barresi e Marzullo - e insieme ai dipendenti oggi in assemblea abbiamo richiesto un urgentissimo incontro con le parti per stabilire il personale che ha il diritto al transito, tenuto anche conto delle esigenze da parte dell'Ato4 per lo svolgimento di altri servizi negli altri comuni limitrofi.

Comprendiamo le esigenze del Comune di garantire un migliore servizio alla cittadinanza e in tal senso è stata apprezzata la presenza fattiva all'assemblea dell'assessore e anche del responsabile della nuova ditta che hanno manifestato ampia disponibilità a ricercare urgenti soluzioni . Occorre verificare tuttavia la situazione economico- finanziaria che si determina nei rapporti con Ato4 a seguito delle iniziative del Comune di Giardini al fine di garantire i salari dei lavoratori impiegati.

Una situazione contingente che rischia di ledere i diritti dei lavoratori e che se non immediatamente regolarizzata - conclude la Uiltrasporti - saremo costretti a denunciare nelle sedi competenti , in tal senso non possiamo attendere i tempi del l'insediamento del nuovo Cda e chiediamo al Commissario Mannone di adempiere subito al transito convocando le parti" .