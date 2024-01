VI Municipalità. Concorso Presepi 2024, ecco chi sono i vincitori

Tre vincitori per ogni categoria: scuole infanzia, residenti e parrocchie

Non solo una sfida artistica ma anche un modo per contribuire alla creazione di un’atmosfera unica e coinvolgente in tutta la Sesta Municipalità. Ecco l’obiettivo del concorso per il miglior presepe, aperto ai privati, parrocchie e scuole.

La cerimonia di premiazione dell’iniziativa, giunta alla 19^ edizione , promossa dal VI Quartiere col patrocinio del Comune di Messina ed il supporto dell’Associazione Nutrimenti, è stata presentata dall’avv. Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali, che ha illustrato come valorizzare la tradizione del presepe quale simbolo di pace, speranza ed inclusione, per rafforzare il senso di appartenenza ad un territorio e ad una comunità.

Dopo i saluti del presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano, che ha ringraziato l’Amministrazione Comunale per il supporto all’iniziativa, evidenziando le potenzialità culturali dei villaggi della VI Circoscrizione, che si distinguono per le loro tradizioni, consuetudini e usanze, hanno preso la parola gli assessori Enzo Caruso, Massimo Finocchiaro, Liliana Cannata e Pietro Currò presenti alla cerimonia svoltasi alla scuola di Ganzirri insieme alla dirigente scolastica Eleonora Corrado, che ha ricordato come la tradizione del presepe risale ad ottocento anni fa, facendo riferimento a quello realizzato da San Francesco nella notte di Natale del 1223 a Greccio.

Il consigliere Giovanni Donato ha ricordato la figura di Ivan Pagano, alla presenza della madre, come un giovane abituale partecipante al concorso, prematuramente scomparso, al quale la VI Municipalità dedica da anni l’intera iniziativa.

Emozionante il video mandato in onda, che ha ripercorso le tappe delle visite negli ospedali, nelle case di cura, all’Ospedale Papardo e all’Ortopedico, di tutti i consiglieri e del presidente della VI Municipalità, accompagnati da Topolino e dallo zampognaro, visite con cui sono stati dispensati sorrisi e doni a quanti si trovano ricoverati, in alcuni casi, in totale solitudine.

I vincitori

Tre diverse categorie e nove i premi in totale, che sono stati consegnati ai vincitori selezionati da apposita Commissione.

Per la categoria “Scuole Infanzia” prima classificata la Scuola Capuana di Castanea; seconda classificata la giovane studentessa Maddalena Sofia Tindara della scuola Petrarca; terza classificata Infanzia Ganzirri, Istituto Evemero da Messina.

Per la categoria “Residenti”, consegnati riconoscimenti al primo classificato Natale Crisostamo; alla seconda classificata Giovanna Fazio; al terzo classificato Cristiano Meli.

Per la categoria “Parrocchie” ad ottenere i premi la Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Pace, classificatasi al primo posto; la Parrocchia San Biagio di Piano Torre, per il secondo posto e la Parrocchia Sant’Antonio Abate di Gesso classificatasi al terzo posto. Previsti due premi speciali: il primo conferito al Presepe di Gesù Salvatore del mondo di Mary Tavano e Francesco Mancuso ed il secondo a Padre Giunti per il Villaggio di Babbo Natale di Massa San Nicola.

Ad allietare la cerimonia di premiazione lo zampognaro prof. Vincenzo Giordano.