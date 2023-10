Via Camiciotti resta isola pedonale e i commercianti si impegnano a riqualificarla - Tempostretto

Tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno, pedonalizzazione prorogata fino a gennaio. Ma potrebbe diventare definitiva

MESSINA – L’area pedonale nel tratto di via Camiciotti compreso tra le vie Ugo Bassi e Giordano Bruno è stata prorogata fino al 7 gennaio 2024. Così ha deciso la Giunta del sindaco Federico Basile. Dopo il primo esperimento effettuato lo scorso anno e la riproposizione su richiesta della Confesercenti dal 15 giugno al 30 settembre 2023, l’isola pedonale in quel tratto di via Camiciotti sembra adesso avviata verso l’istituzione definitiva. Una decisione che però la Giunta ha subordinato “alla presentazione a questa Amministrazione di un progetto esecutivo di arredo urbano e di riqualificazione del tratto di strada in oggetto redatto a cura e spese delle ditte che svolgono la propria attività nel medesimo tratto di strada ed approvato dagli enti competenti in materia ed, altresì, dell’impegno a realizzarlo”.

In sostanza, se i commercianti realizzeranno la riqualificazione a proprie spese la pedonalizzazione dell’area diventerà definitiva. Un impegno, in tal senso, è stato preso dalla Confesercenti che il 25 settembre scorso ha chiesto al Comune l’istituzione permanente dell’area pedonale “considerata l’intenzione degli esercenti delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel suddetto tratto di strada di procedere ad investimenti duraturi che rendano attrattiva l’area interessata…”. Nell’attesa che dalle parole si passi ai fatti, la Giunta del sindaco Federico Basile ha deciso di prorogare il provvedimento temporaneo sino al prossimo 7 gennaio 2024.

