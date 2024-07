Via del Santo in tilt, un problema difficile da risolvere. La proposta: “Archetti e divieti”

In prima commissione il traffico in una strada cruciale che collega viale Europa e viale Gazzi. Giardina: "Snodo importante, ma non si può solo reprimere"

MESSINA – Il traffico in via del Santo e i possibili correttivi per consentire un afflusso regolare di auto sono stati al centro della prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa. Ospiti il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina e gli ingegneri Pietro Certo e Bruno Bringheli.

Giardina: “Interveniamo continuamente”

Dopo l’intervento del consigliere del gruppo misto Cosimo Oteri, che ha illustrato la problematica, è stato il comandante Giardina a parlare: “La via del Santo è un continuo intervenire per i livelli di sosta che verbalizziamo con lo scout, ma anche per il traffico soprattutto dove c’è l’ufficio postale. Ma ci sono tanti uffici, c’è il Gran Camposanto, ci sono commercianti, è uno snodo importantissimo che collega il viale Europa al viale Gazzi. Ciò che propongo è un sopralluogo con i tecnici per istallare archetti o divieti di sosta. Mi dicono che sono quello della repressione, ma non è così. Bisogna dare ai cittadini modo di parcheggiare bene, poi se non lo fanno interverremo”.

L’ingegnere Certo ha aggiunto: “Il tratto incriminato è quello finale, perché ci sono scelte obbligate. Conciliare la sosta, esigenza dei cittadini, con il traffico è impossibile. Cosa verrebbe in mente? Non fare parcheggiare. Ma come si fa? Allargando i marciapiedi. Evitare il parcheggio sarebbe l’unico modo ma la zona resterebbe totalmente senza parcheggi. Non è una scelta facile. Si può pensare a un senso unico, ma scontenterebbe sempre qualcuno. Credo che a livello tecnico allargare i marciapiedi sia l’unica soluzione, con gli archetti per non far parcheggiare, ma ci sono altre valutazioni importanti da fare”.

Un problema di difficile risoluzione, così come i tanti altri sollevati dai consiglieri che sono intervenuti, da Schepis a Currò, da D’Angelo a Mortelliti e Caruso. I consiglieri in aula hanno voluto evidenziare le criticità di diverse vie in ogni parte della città e hanno chiesto maggiori controlli, soprattutto relativamente a doppie file e parcheggi irregolari.