Via Don Blasco, a inizio luglio via ai collaudi del sottopasso Santa Cecilia

Dopo i collaudi per aprire il "tronco 3", si procederà con la devozione del ponte Portalegni

MESSINA – Novità sul nodo Santa Cecilia, il sottopasso che permetterà di far “avanzare” ancora di più la via Don Blasco. Come ha annunciato il sindaco Federico Basile sul proprio profilo Facebook, dopo essersi recato sul posto, a inizio luglio partiranno i collaudi per aprire il “tronco 3”. Poi “si procederà con la demolizione del ponte Portalegni e la posa del nuovo ponte in acciaio”. Il primo cittadino ha spiegato anche che “hanno preso il via i lavori di posa del conglomerato bituminoso per la nuova vasca di compensazione dedicata alla raccolta delle acque meteoriche presso il sottopasso S. Cecilia”.

Le pompe di sollevamento e il gruppo elettrogeno

“La prossima settimana – ha proseguito – sarà la volta del montaggio delle 6 pompe di sollevamento per lo smaltimento delle acque meteoriche, collegate a tubazioni a pressione dirette verso il recapito finale e il tutto sarà collegato anche a un gruppo elettrogeno di emergenza, così da garantire l’operatività anche in caso di blackout elettrico”. Due passaggi fondamentali per evitare allagamenti, come è successo nei mesi scorsi. Intanto si sta lavorando anche all’impianto di illuminazione stradale e al sistema di videocamere di sorveglianza.

Basile, su questo punto, ha sottolineato che “due telecamere selettive monitoreranno costantemente il livello dell’acqua: in caso di accumulo superiore ai 10 cm, attiveranno automaticamente una segnalazione semaforica di emergenza per bloccare il traffico e inviare subito un alert a Polizia Municipale e Protezione Civile”.