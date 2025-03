Via don Blasco, ancora un mese per il sottopasso Santa Cecilia

Le tante piogge della stagione invernale hanno rallentato i lavori

“Siamo in ritardo di qualche settimana causa sospensione lavori per pioggia come in questi giorni. Prevediamo di concludere il sottopasso Santa Cecilia a fine aprile”.

Il direttore dei lavori della nuova via don Blasco, l’ingegner Antonio Rizzo, spiega perché il sottopasso è ancora chiuso e le opere ancora in corso.

I lavori successivi

Previsto, dunque, un altro mese di lavori prima di poter aprire questo nuovo tratto, il penultimo per poter completare l’opera. L’ultimo è la demolizione e ricostruzione del viadottino di collegamento tra il cavalcavia e la vecchia via don Blasco, che non può iniziare se non prima è completo il sottopasso Santa Cecilia, per non isolare la zona. Al momento, infatti, l’accesso è libero solo da nord, appunto dal viadottino, mentre poi sarà libero solo da sud, cioè da Santa Cecilia.

Un lavoro che dovrebbe durare cinque mesi, a questo punto a partire da maggio fino a ottobre.

Le baracche di via Taormina

Non si registrano grandi passi avanti, infine, per il prolungamento verso sud, tramite la demolizione delle baracche di via Taormina addossate alla caserma del XXIV Artiglieria. Per poter liberare la strada bisogna prima assegnare le case agli abitanti, in un contesto in cui le case disponibili non sono tantissime a fronte di tante aree da sbaraccare.