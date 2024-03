Via Don Blasco, finalmente via ai lavori al nodo Rifotras. “Si finirà entro aprile” VIDEO

Il 2024 sarà l'anno della consegna definitiva dell'intera opera. L'ingegnere Rizzo: "Santa Cecilia entro giugno". L'intero tratto di quasi 4 km pronto tra qualche mese

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – L’ingegnere Antonio Rizzo, il Rup dell’opera, l’ha detto in commissione un paio di settimane fa e lo ha ripetuto oggi, in sopralluogo al cantiere di via Santa Cecilia: “I lavori sulla via Don Blasco si completeranno entro l’anno”. I consiglieri comunali che partecipano alla prima commissione, quella presieduta da Salvatore Papa (Sud chiama Nord) si sono recati in visita al cantiere più vistoso sulla tanto attesa via don Blasco, quello di via Santa Cecilia. Ma la notizia è un’altra: “Entro aprile il tratto relativo al nodo Rifotras sarà liberato”. I lavori sono partiti giovedì scorso e già liberare quel tratto sarebbe un importante passo in avanti, che permetterebbe ai messinesi di raggiungere via Santa Cecilia direttamente dalla Zir, senza interruzioni.

Oltre due anni fa la prima inaugurazione

Lì intanto, in via Santa Cecilia, dove oltre due anni fa (era il febbraio 2022) era stato Cateno De Luca ad “inaugurare” almeno parzialmente la nuova via (e solo 100 giorni dopo si sarebbe aperto, poi, lo sbocco di Viale Europa) si continua a lavorare per ampliare il sottopassaggio così da permettere anche ai mezzi pesanti l’accesso. La corsia centrale sarà doppia, in entrambe le direzioni, proprio per consentire il passaggio a tutti. Scendendo, la corsia sulla destra resterà per le auto, mentre a sinistra ci sarà soltanto una strada di servizio. La domanda resta: quando sarà tutto finito? Diversi mesi fa si parlava di fine 2023, ma dopo qualche ritardo la fine dell’opera totale, quindi compreso il nodo Rifotras, è slittata entro l’anno in corso.

Rizzo: “Consegna entro fine anno”

Insomma, Messina potrebbe finalmente avere una strada fondamentale per il traffico già entro qualche mese, ma il primo passo sarà Rifotras e poi toccherà a Santa Cecilia. L’ingegnere Rizzo ha spiegato: “In questo momento si sta lavorando nell’area ex Rifotras. Entro aprile dovremmo finire, si sta procedendo a fare tutte le linee della raccolta delle acque meteoriche e dopo di che procederemo a collegare via Salandra e Rotatoria Zaera. Al tronco 3 di Santa Cecilia ci sono stati dei ritardi dovuti alle opere che Rfi ha dovuto fare per mettere in sicurezza il ponte. Finito il lavoro l’attività ha potuto riprendere. I lavori consistono nello spostamento di tutti i servizi presenti, Enel, fibra, Amam. Stiamo completando la nuova linea di tubazione che consentirà il convogliamento di tutto il materiale Amam, che in pressione sarà inviato all’impianto di depurazioni di Mili”. Le operazioni sono in corso “ed entro l’estate dovremmo aver finito questo nodo cruciale. Poi passeremo al ponte Portalegni, dove si farà la demolizione dei vecchi impalcati. Sono due campate da venti metri, sarà realizzata una campata unica di 50 metri. Con la predisposizione di basi d’appoggio di nuova generazione. La previsione è la consegna entro fine anno”.