Via don Blasco. Nodo Rifotras, il via libera “forse già in settimana”

Così il direttore dei lavori, l'ing. Antonio Rizzo, in Commissione consiliare

“All’ex Rifotras sono già state tolte tutte le strutture precarie, l’area è recentemente tornata al Comune. Per fare questi 150 metri ci vorrà un mese e mezzo o al massimo due. Forse già in settimana il responsabile unico del procedimento ci darà il via libera per procedere con le lavorazioni su questo tronco tra le rotatorie Zaera e Salandra. Siamo pronti per abbattere il muro, l’area sarà recintata e si comincerà subito a lavorare. I sottoservizi sono già stati realizzati”. Un via libera atteso da tre mesi.

A spiegarlo, durante la prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa (Sud chiama Nord), è stato il direttore dei lavori, l’ingegnere Antonio Rizzo, secondo cui la nuova via Don Blasco sarà completata, in tre fasi, entro 8 mesi.

I tempi per le altre due lavorazioni

Poi le tempistiche per completare l’opera: “Tre fasi: a metà aprile, massimo fine aprile, sarà risolto il nodo Rifotras. A 4 mesi da oggi sarà completato il nodo sarà Cecilia. Da quando questo sarà risolto, cioè da quando sarà reso funzionale l’attraversamento sotto il ponte ferroviario, servono altri 4 mesi per il Portalegni, con la demolizione e la ricostruzione dell’impalcato. Quindi 4 più 4, salvo imprevisti è questa la programmazione che abbiamo in atto”. Entro fine 2024 potrebbe (e dovrebbe) essere tutto completato.