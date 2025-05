Via Garipoli a Taormina, “domenica salterà il costone pericolante”

L'annuncio del sindaco De Luca: "Tre ore di chiusura dell'autostrada ed evacuazioni. In anticipo grazie alla sinergia con Schifani"

TAORMINA – A comunicarlo è il sindaco Cateno De Luca. “Domenica 18 maggio, alle ore 7:00 in punto, faremo saltare parte del costone pericolante che sovrasta la principale strada di accesso, via Garipoli, a Taormina. Rispetto all’originario cronoprogramma siamo con venti giorni di anticipo perché abbiamo lavorato tutti molto bene anche grazie allo stato di emergenza prontamente dichiarato dal presidente della Regione Renato Schifani”, sottolinea il primo cittadino.

“Domenica 18 maggio, dalle ore 5:00 alle ore 8:00, per circa tre ore sarà chiusa l’autostrada e la zona circostante sarà evacuata per ovvie ragioni di sicurezza. Grazie a tutti per aver sostenuto con mezzi risorse e uomini il distretto Naxos Taormina”, evidenzia De Luca, reduce da un incontro con la prefetta Cosima Di Stani.

