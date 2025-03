Via Garipoli, l’asse De Luca-Schifani studia un “piano d’azione” per Taormina

Sopralluogo del sindaco con Cocina, dirigente generale della Protezione civile regionale, per ovviare alla chiusura della principale arteria della città

TAORMINA- Chiusura di via Garipoli a Taormina. Si studia un piano per non isolare la città. E il dialogo fra il sindaco De Luca e il presidente Schifani punta a questo obiettivo. Ecco la nota dell’amministrazione comunale: “Stamattina si è svolto un sopralluogo a Taormina con il dirigente generale della Protezione civile regionale, l’ingegnere Salvo Cocina, e il sindaco Cateno De Luca, così come concordato nelle scorse ore con il presidente della Regione Renato Schifani. Durante il sopralluogo, effettuato in seguito alla chiusura della via Garipoli – principale arteria di accesso alla città di Taormina e al Comune di Castelmola – è emersa la necessità e l’urgenza di chiedere alla Giunta regionale la dichiarazione di uno stato di attenzione (crisi/emergenza) che porti a un vero e proprio “Piano di azione per Taormina”. Tale piano dovrà prevedere strumenti normativi specifici, coperture finanziarie adeguate, procedure amministrative semplificate e derogatorie, nonché la nomina di un commissario straordinario che traduca in azione un programma definitivo per la gestione delle criticità legate alla viabilità e ai parcheggi”.

Via Garipoli, unica via di accesso a Taormina lato nord, sarà off limits per quasi 4 mesi, dal 28 marzo. Sull’arteria incombe un pericolo di caduta massi. Da qui la decisione in Prefettura. A ciò deve aggiungersi la concomitante chiusura dello svincolo autostradale di Taormina in direzione Catania, a causa di lavori, che sta già provocando enormi disagi sulla Ss114, dove i mezzi sono costretti a confluire per poter raggiungere lo svincolo di Giardini Naxos e poi imboccare l’A18 verso Catania.

Lo svincolo autostradale in direzione Catania rimarrà chiuso fino al 12 aprile.

“Massimo sostegno dal presidente Schifani per trovare una soluzione per Taormina”

Sottolinea l’amministrazione comunale: “Si tratta di problemi che si ripresentano sistematicamente ogniqualvolta si verifica una condizione di emergenza, come quella che ha interessato via Garipoli. L’obiettivo è la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e la tenuta dell’intero sistema economico e produttivo della città. Il Comune di Taormina è pronto a fare la propria parte, anche in termini di compartecipazione per garantire le coperture finanziarie”.

E ancora: “Nel corso della mattinata, il sindaco De Luca è stato in costante contatto con il presidente della Regione Renato Schifani, che ha chiesto la trasmissione immediata di tutta la documentazione e ha seguito passo dopo passo l’evolversi del sopralluogo, manifestando il proprio massimo sostegno. Il presidente ha già comunicato l’intenzione di portare la questione all’attenzione della prossima Giunta regionale, prevista già tra lunedì e martedì. In coda al sopralluogo, si è tenuta una seduta della Giunta comunale di Taormina, nella quale si è discusso e condiviso un indirizzo complessivo su come procedere, anche alla luce delle risultanze tecniche emerse nel confronto con la Protezione civile”.

Articoli correlati