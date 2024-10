“L’Amam mette una toppa da un lato e l’acqua esce dall’altro”

L'azienda ripara in un punto e la perdita si ripresenta in un altro. La segnalazione di un lettore

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Perdita d’acqua in via Gelone. L’Amam è intervenuta ma il problema si è ripresentato da un’altra parte. Tappano da un lato ma l’acqua esce dall’altro, infiltrandosi sotto il cancello”.

Il 21 settenbre scorso abbiamo pubblicato una segnalazione che evidenzia una perdita d’acqua in via Gelone. La presidente, Loredana Bonasera, aveva dichiarato al nostro giornale che era in programma un intervento di sistemazione, che effettivamente è avvenuto. Purtroppo, come spiega il nostro lettore, la perdita è stata riparata in un punto e si è ripresentata in un altro.

Ci auguriamo che l’azienda intervenga al più presto per risolvere il problema anche da questa parte.