Perdita d’acqua in via Gelone, “l’Amam avvisata ma non interviene”. Bonasera: “In programma”

In attesa dei lavori strutturali di sistemazione delle condutture non si può lasciare che l'acqua si perda in modo così vistoso Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Perdita d’acqua in Via Gelone. Va avanti così da giorni, giorno e notte. Dopo varie segnalazioni all’Amam nessuno interviene”. Da quando è iniziata l’emergenza siccità sono arrivate molte segnalazioni di vistose perdite d’acqua che, sono certamente il frutto di un’atavica situazione disastrosa delle nostre tubature, ma meriterebbero comunque un’attenzione più tempestiva in attesa che si portino a termine i previsti lavori di sistemazione delle condutture. Contattata da Tempostretto, la presidente di Amam Loredana Bonasera assicura che l’intervento è in programma.