Via La Rocca, casetta in fiamme di notte. Famiglia svegliata dalla puzza di bruciato

giovedì 20 Novembre 2025 - 08:03

Tragedia sfiorata a Camaro San Paolo

Ieri, in piena notte, a Camaro San Paolo, in via La Rocca, si è sfiorata la tragedia. In una delle casette rimaste ancora in piedi, probabilmente per un corto circuito legato anche alle avverse condizioni meteo, stava per divampare un incendio.

All’interno della casetta una famiglia con tanto di bambini; per fortuna, avvertendo “puzza di bruciato”, la coppia si è svegliata ed è riuscita a spegnere l’incendio che aveva già interessato qualche muro, “prendendo” le tende, lampioni, finestre e non solo. Letteralmente terrorizzata dall’accaduto la famiglia che per tutta la giornata ha cercato di ripulire casa dopo l’incendio.

“Poteva essere una tragedia e solo grazie a Dio non c’è stata” – dicono Alessandro Cacciotto e Libero Gioveni, rispettivamente presidente della Terza Municipalità e capogruppo di Fratelli d’ Italia al Consiglio comunale.

“Abbiamo avvertito dell’accaduto le Istituzioni competenti – proseguono -. È del tutto evidente che le casette di via La Rocca, le uniche rimaste a Camaro San Paolo, non possono più rimanere in piedi. Serve un accelerazione di tutti i coinvolti sul piano del risanamento perché ogni giorno che passa si rischia la vita” – concludono i due esponenti politici di Fratelli d’Italia.

