 Via Macello Vecchio, lavori avanti. Chiusa via dei Pericolanti per due settimane

Via Macello Vecchio, lavori avanti. Chiusa via dei Pericolanti per due settimane

Marco Ipsale

Via Macello Vecchio, lavori avanti. Chiusa via dei Pericolanti per due settimane

martedì 07 Ottobre 2025 - 11:00

Nell’area delle ex baracche sarà demolito un muro. Modifiche alla viabilità per consentire il completamento dei lavori

Dal 7 al 20 ottobre sarà chiusa la via dei Pericolanti. Il provvedimento è stato preso per consentire la demolizione di un muro e la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di via Macello Vecchio.

Per garantire la sicurezza del cantiere, l’Ordinanza prevede divieto di sosta e divieto di transito veicolare in Via dei Pericolanti, nel tratto compreso tra Via Macello Vecchio/Via Faustina e Tertullo e Via Calamech; divieto di sosta anche in un tratto di Via Faustina e Tertullo, quello compreso tra Via Calamech e Via dei Pericolanti.

Per ovviare alla chiusura, è stato stabilito il doppio senso di circolazione in Via Faustina e Tertullo, limitatamente al tratto compreso tra Via Calamech e Via dei Pericolanti.

Gli interventi di riqualificazione di Via Macello Vecchio e aree circostanti hanno già raggiunto una fase avanzata.

Si è completata la realizzazione delle strutture destinate a ospitare le aiuole, oltre all’installazione dell’infrastruttura per la raccolta e l’accumulo dell’acqua piovana, essenziale per il futuro sistema di irrigazione. È stata inoltre predisposta la base per il futuro impianto elettrico.

Completato anche il muro di contenimento che funge da supporto per la “terra armata” della futura piazzetta, ma permetterà anche l’allargamento della sede stradale. Attualmente, il cantiere è focalizzato sulle finiture dei muri in cemento armato delle aiuole.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio
Akademia Messina vince all’esordio con il Club Italia
Al lavoro in ambulanza, il caso a Messina VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED