Via Macello Vecchio, lavori avanti. Chiusa via dei Pericolanti per due settimane

Nell’area delle ex baracche sarà demolito un muro. Modifiche alla viabilità per consentire il completamento dei lavori

Dal 7 al 20 ottobre sarà chiusa la via dei Pericolanti. Il provvedimento è stato preso per consentire la demolizione di un muro e la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di via Macello Vecchio.

Per garantire la sicurezza del cantiere, l’Ordinanza prevede divieto di sosta e divieto di transito veicolare in Via dei Pericolanti, nel tratto compreso tra Via Macello Vecchio/Via Faustina e Tertullo e Via Calamech; divieto di sosta anche in un tratto di Via Faustina e Tertullo, quello compreso tra Via Calamech e Via dei Pericolanti.

Per ovviare alla chiusura, è stato stabilito il doppio senso di circolazione in Via Faustina e Tertullo, limitatamente al tratto compreso tra Via Calamech e Via dei Pericolanti.

Gli interventi di riqualificazione di Via Macello Vecchio e aree circostanti hanno già raggiunto una fase avanzata.

Si è completata la realizzazione delle strutture destinate a ospitare le aiuole, oltre all’installazione dell’infrastruttura per la raccolta e l’accumulo dell’acqua piovana, essenziale per il futuro sistema di irrigazione. È stata inoltre predisposta la base per il futuro impianto elettrico.

Completato anche il muro di contenimento che funge da supporto per la “terra armata” della futura piazzetta, ma permetterà anche l’allargamento della sede stradale. Attualmente, il cantiere è focalizzato sulle finiture dei muri in cemento armato delle aiuole.