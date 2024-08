“Si perde l’acqua e si rovina la strada”. Interviene l’Amam

Nell'ultimo periodo sono arrivate al nostro giornale numerose segnalazioni di vistose perdite d'acqua che risultano ancora più inaccettabili in questa fase di crisi idrica

MESSINA – Ieri abbiamo pubblicato questa segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno sono un’abitante della via Sandro Pertini 22/c (Zona Contrada Citola N.d.r.). Devo segnalare che davanti alla mia abitazione sono presenti delle buche a causa di guasti idrici. Nonostante i vari interventi dell’Amam, la situazione non è stata risolta. Hanno provveduto soltanto a rattoppare. Dalle buche fuoriesce anche tanta acqua. Nel corso dell’ultima telefonata che ho fatto all’Amam un operatore mi ha risposto: lo sappiamo. Mi rivolgo a voi per un vostro aiuto.

Questo giovedì 22 agosto, la lettrice, nel ringraziarci per il nostro interevento, ci comunica: “Oggi sono arrivati gli operai dell’Amam. Mi hanno citofonato che è programmato un intervento, suppongo risolutivo, martedì 27 agosto.