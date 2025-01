Via Reginella, Pergolizzi chiede il senso unico per la sicurezza di “automobilisti, ciclisti e pedoni”

La richiesta del presidente del Consiglio comunale

MESSINA – Un senso unico per via Reginella. A chiederlo alle istituzioni è stato il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi, che si è fatto carico delle “numerose segnalazioni” dei residenti che “evidenziano la necessità di intervenire lungo la strada, nella direzione da monte verso valle”. Questo perché, secondo i cittadini, con l’attuale configurazione la strada si intasa, non consentendo il passaggio contemporaneo di due autoveicoli e causando problemi di traffico, ma soprattutto “un rischio significativo per la sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni”.

Pergolizzi nella sua richiesta ha spiegato che “l’adozione di un senso unico” risolverebbe le difficoltà legate alla larghezza scarsa della strada ma potrebbe anche “migliorare il flusso veicolare, riducendo le situazioni di congestionamento e i potenziali incidenti”. La richiesta è innanzitutto di un sopralluogo tecnico sul posto per verificare l’attuabilità dell’eventuale senso unico.