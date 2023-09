"Via Salita Montesanto è usata come discarica" FOTO - Tempostretto

L'ennesima segnalazione: è stato buttato di tutto e la spazzatura si accumula

MESSINA – Ci risiamo. Non passa giorno senza che arrivi almeno una segnalazione da cittadini stanchi e indignati per le continue discariche che sorgono a ogni angolo della strada. Stavolta siamo in via Salita Montesanto e una lettrice spiega come a bordo strada ormai da tempo si accumuli immondizia di vario tipo.

Lo testimoniano anche le foto. Come sempre si va da parti di mobili, poltrone e divani a “semplici” sacchi di immondizia, scatoloni, vestiti, bottiglie. “Viene usata ormai come discarica”, spiega la lettrice. Gli incivili in questione sfruttano la strada che collega a Messina 2, in centro ma isolata rispetto al traffico “normale”, per disfarsi di spazzatura di vario genere. Anche oggi, quindi, segnaleremo a Messina Servizi.