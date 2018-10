Castelmola. Pizzolo: Sp10 in gravi condizioni, Città metropolitana intervenga

CASTELMOLA. Le condizioni della strada provinciale 10 nel Comune di Castelmola sono “gravi e pericolose”. A sostenerlo è il presidente del Consiglio Massimiliano Pizzolo, il quale ha inviato un dettagliato documento, corredato da diverse foto, al sindaco della Città metropolitana Cateno De Luca, al dirigente ad interim Armando Cappadonia e al responsabile del secondo ufficio viabilità Giovanni Pinto.

Il massimo esponente del civico consesso molese ha chiesto un intervento di pulizia del ciglio stradale, delle caditoie, degli impluvi e di liberare il materiale franoso “intrappolato” nella rete di sicurezza. Contestualmente è stata evidenziata la necessità di mettere in sicurezza i parapetti tubolari ai cigli della strada. Da qui l’istanza di un sopralluogo “urgente al fine di verificare le condizioni della strada, che a mio avviso – sostiene Pizzolo – sono gravi e pericolose e mettono a repentaglio la pubblica incolumità. Riteniamo urgenti e indifferibili lavori di manutenzione straordinari e ordinari anche in virtù dell’avvicinarsi della stagione invernale e del maltempo”.

Sono diverse le criticità evidenziate e comprendono anche la regimentazione degli scoli delle acque piovane che trasformano la strada in torrente ad ogni pioggia. Il presidente del Consiglio rimarca che la Provinciale 10 “è l’unico percorso carrabile per raggiungere ed uscire dal centro abitato di Castelmola. Gli interventi, sono finalizzati a migliorare la funzionalità della strada esistente nel suo complesso e, pertanto, riguardano opere di manutenzione di massima per il miglioramento del tracciato stradale e della sua stabilità. Purtroppo – conclude Pizzolo – devo constatare con rammarico che il documento, da me inviato lo scorso 22 settembre, non ha ricevuto alcuna risposta da parte della Città metropolitana”.