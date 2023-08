Viadotto Ritiro, alle 6.30 "esplosa" l'ultima vecchia campata. Autostrada riaperta VIDEO e FOTO - Tempostretto

Per due ore è rimasta chiusa tra Rometta e Boccetta

MESSINA – Il rumore dell’esplosione si è avvertito in zona centro nord alle 6.30 e tutto è andato secondo i programmi. Autostrada chiusa intorno alle 6 e riaperta alle 8, tra Rometta e Boccetta, in entrambe le direzioni. La Toto Costruzioni ha fatto esplodere l’ultima campata del vecchio viadotto Ritiro, circa 45 metri, in pochi minuti con le microcariche posizionate dai tecnici specializzati di Nitrex. Poi sono stati rimossi i detriti dai tratti sottostanti al punto della detonazione.

Era un passaggio necessario prima della ricostruzione, che inizierà tra un paio di settimane. Ecco perché dalla scorsa settimana è chiusa l’uscita di Giostra per chi viene da Villafranca, per consentire il collegamento con la carreggiata lato monte del viadotto Ritiro, che dovrà essere realizzato nei prossimi mesi.

Il cantiere verrà interrotto per due settimane, per le ferie agostane, per poi riprendere il 17 agosto. Tra lavori, posizionamento e collaudo, l’obiettivo è di concludere tutto entro fine anno o, al massimo, a gennaio. Un obiettivo raggiungibile se, finalmente, si lavorerà a pieno regime e senza interruzioni.

