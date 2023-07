Tangenziale di Messina. Aperto il bypass Boccetta, chiusa l'uscita di Giostra - Tempostretto

Chi viene da Villafranca e deve uscire a Boccetta ora può farlo tramite bypass Baglio, senza uscire a Giostra

Il penultimo passo è compiuto. Ha aperto stamani intorno alle 10, come da orario previsto, il secondo bypass, che consentirà anche a chi deve uscire a Boccetta di non uscire più a Giostra, ma di imboccare il bypass Baglio, potendo quindi restare in tangenziale.

In contemporanea ha chiuso l’uscita di Giostra, per chi viene da Villafranca, operazione necessaria per completare i lavori sulla carreggiata lato monte del nuovo viadotto Ritiro. Quest’ultima fase dei lavori avrà una durata prevista di sei mesi, con l’obiettivo di concludere l’intero cantiere entro fine anno. Le ultime campate da sostituire verranno fatte saltare con esplosivo. Si prevede che possa avvenire entro Ferragosto, arrivo dei materiali e autorizzazione prefettizia permettendo.

La nuova viabilità

Per chi entra dallo svincolo di Giostra in direzione centro città resta l’uscita obbligatoria a Boccetta e, per continuare in tangenziale, si dovrà fare inversione a U e poi imboccare la direzione Catania. Il Cas, però, consiglia di entrare direttamente a Boccetta per non intasare l’uscita.

Chi arriva da Messina Nord Villafranca e deve uscire a Giostra, invece, dovrà uscire a Boccetta e, anche in questo caso, fare inversione a U, ovviamente in direzione Palermo.

Resta aperta, ormai in modo definitivo, l’uscita di Giostra per chi viene da Boccetta, Centro e zona jonica, così come resta la possibilità di entrare a Giostra e dirigersi verso Villafranca e il Tirreno.

Galleria Telegrafo

Le code più lunghe, in questi giorni, si registrano in direzione Villafranca, a partire dallo svincolo di Messina Centro. Il motivo è che la corsia unica continua anche oltre il bypass Baglio fino alla galleria Telegrafo, interessata da un incendio sette mesi fa. I lavori di messa in sicurezza sono conclusi ma si viaggia su una sola corsia per lasciare l’altra libera per motivi di sicurezza, nel caso in cui dovesse bloccarsi la viabilità. Sarà così fino al termine dei lavori sul viadotto Ritiro.

Gli incendi

Gli incendi che imperversano in Sicilia non stanno creando problemi alla viabilità della tangenziale. Chiuso, invece, il tratto compreso tra Tusa e Sant’Agata Militello, in direzione Messina.