Viadotto Ritiro, ripartono i lavori con obiettivo estate

Prossima settimana il tavolo tecnico per il nuovo cronoprogramma. Mentre per le stazioni di servizio si guarda alle aree commerciali

MESSINA – La buona notizia del 2024 è che gli operai della Toto sono tornati al lavoro sul viadotto Ritiro. La brutta notizia è che il 2024 si porta dietro i ritardi dei mesi precedenti, quindi l’obiettivo del fine lavori si sposta comunque in avanti. “La priorità per questo nuovo anno è portare a termine il cantiere sul viadotto”, promette il presidente del Cas Filippo Nasca, che formula altri buoni propositi: trovare i fondi per gli interventi nelle gallerie, completare l’ammodernamento della Messina-Palermo e casellare la Siracusa-Gela (quest’ultimo l’obiettivo forse più abbordabile).

Obiettivo estate 2024 per i lavori al viadotto Ritiro

Dopo aver chiuso la controversia col Governo a fine novembre scorso, Toto ha riaperto via via tutti i cantieri “rallentati” di fatto in tutto il Paese. Il colosso delle costruzioni a fine novembre scorso ha riottenuto le concessioni della gestione della A24 e la A25, congelate dal governo Draghi, ed ha ottenuto anche un mega indennizzo.

Nuovo cronoprogramma

Archiviate anche le festività natalizie, i lavori sono ripresi a discreto ritmo sul viadotto Ritiro e il prossimo 10 gennaio la dirigenza del Consorzio incontrerà i vertici dell’azienda. Il tavolo tecnico servirà a stilare il nuovo programma, a questo punto necessario. L’ente di contrada Scoppo presenterà la richiesta di terminare le operazioni entro marzo per poter poi arrivare alla consegna e messa in atto entro l’estate prossima per evitare disagi ai cittadini per l’ennesima volta dal 2012 ad oggi.

I lavori sulla A20 Messina- Palermo

Resta il nodo della A20 Messina-Palermo, una vera e propria odissea per gli automobilisti, tra cantieri e restringimenti della carreggiata sui viadotti. “Abbiamo asfaltato la tratta fino a Patti, siamo intervenuti sulle barriere soprattutto tra Buonfornello e Cefalù. Proseguiremo con l’ammodernamento della tratta e affronteremo la sfida delle gallerie. Per mettere in sicurezza, però, serve reperire risorse, nel 2024 dovremo andare a caccia dei fondi necessari”, spiega Nasca.

Autogrill abbandonati

Tutta in salita la riqualificazione delle aree di sosta abbandonate. Sono 13, sull’intera rete delle autostrade del Cas. Dopo il forfait definito da Q8 che ha abbandonato l’area di servizio Tindari Nord, il Consorzio spera di restituire appeal alle aree di sosta attraverso un ampliamento dell’offerta ai gestori.

“Credo si debba immaginare un utilizzo più ambizioso di queste aree, alle quali stiamo lavorando in maniera complessiva perché parecchie sono abbandonate. Per esempio permettendo il realizzo di un’area commerciale più estesa”, spiega Nasca. “Per l’area di Tindari lato monte attendiamo i ristori per i danni dovuti agli incendi, che anche noi abbiamo chiesto alla Protezione civile”, conclude Nasca.